Antonio Resines reaparece tras contagiarse de covid por segunda vez

La salud de Antonio Resines ha vuelto a hacer saltar todas las alarmas. Hace apenas dos días, el actor comunicó haberse contagiado por segunda vez de Covid, aunque nada tiene que ver con la anterior. Y es que, fue a finales del año pasado cuando el cántabro permaneció durante más de un mes ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón debido a la enfermedad. Unos duros momentos que mantuvieron a toda España en vilo por su salud.

La noticia llegó cuando el protagonista de Los Serrano anunció que no podría asistir a la Gala de Clausura de la 67ª edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci). El actor tenía que recoger la Espiga de Honor, sin embargo, el covid se lo impidió. Esta vez, está fuera de peligro y ha sido él mismo quien ha querido mostrar en las perfectas condiciones en las que se encuentra.

Lo ha hecho de forma virtual durante la ceremonia de la entrega de premios, que ha reconocido su trayectoria profesional. “Buenos días, queridos amigos de la Asociación Hostelería de España. Qué pedazo de Asociación, no tengo palabras. No puedo estar ahí para recibir el premio porque estoy rematando con puto covid, pero bueno ya he salido. Me tiene un cariño a mí…”, ha comenzado diciendo, con el humor que tanto le caracteriza.

Tras bromear con su “aspecto avejentado”, el intérprete ha querido agradecer el reconocimiento a sus esfuerzos laborales. “Muchísimas gracias por el premio, que lo paséis muy bien y que espero que disfrutéis de todo. El año que viene, sin falta, voy a recogerlo”, ha explicado a través de un video publicado en la cuenta oficial de Twitter de Hostelería de España. Se trata de su primera aparición desde que se conociera que se había contagiado de coronavirus, una enfermedad a través de la cual, según ha confesado el propio actor, pudo conocer de cerca la muerte.

▶️ Antonio Resines agradece el Reconocimiento a los Clientes 👏Patrocinado por @elpozoalimenta#PremiosHosteleria2022 pic.twitter.com/Pfqvhh1o9c — Hostelería de España (@CEHEhosteleria) October 28, 2022

Fue el pasado mes de diciembre cuando el contagio llevó a Resines a ingresar en la UCI del Hospital Gregorio Marañón. El actor presentó complicaciones respiratorias y, aun con las tres dosis de la vacuna puestas, tuvo que atravesar la enfermedad de la peor de las maneras a causa de una insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía bilateral. Fueron 48 días los que el actor permaneció hospitalizado, un proceso del que quiso hablar abiertamente en el plató de Déjate querer: “Había objetos que no sabía cómo se llamaban, sabía lo que eran pero era incapaz de decirlo. Un horror, la UCI ha sido un verdadero horror”.

Debatiéndose entre la vida y la muerte, hubo un pequeño detalle que le dio fuerzas para seguir luchando, las palabras de un médico: “Me dijo: ‘cómo nos vas a faltar tú, no sabes lo bien que me han sentado tus consejos en Los Serrano para educar a mis hijos’. Y ahí empecé a recuperarme y dos días después me desperté del todo”. Y es que, aunque él se llevó la peor parte, lo cierto es que su familia estuvo en vilo por su salud: “Mi mujer las ha pasado canutas (…) Hubo un momento que evolucioné muy bien y me desentubaron. Pensaban que salía adelante, pero al poco tiempo me volvieron a fallar los pulmones. Y ahí estuve crítico”.