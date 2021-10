Antonio David Flores acude a comisaría en compañía de su abogado

Antonio David Flores se ha convertido en el protagonista del miércoles y muy posiblemente de lo que resta de mes tras conocerse su separación de Olga Moreno tras 21 años juntos, 12 como matrimonio y una hija en común. Una noticia que nadie se esperaba recibir en esta jornada y que ha llegado apenas unas horas después de que el ex Guardia Civil haya estrenado su canal de YouTube, en el que por supuesto no ha mencionado nada sobre su ruptura.

Sin duda este día no ha sido fácil para Flores, que ha terminado en una comisaría de policía en compañía de su abogado, Iván Hernández. Ambos han llegado al centro con el rostro serio, en el mismo coche y sin realizar declaraciones a los medios de comunicación, si sobre la separación que ha anunciado en exclusiva la revista Lecturas ni tampoco sobre el motivo que les ha llevado hasta la comisaría a esas horas de la noche.

Vestido con un pantalón vaquero, camiseta y americana negra, el padre de Rocío Flores ha entrado directamente seguido del abogado, sin saludar ni hacer ningún gesto de saludo, tan solo levantando levemente la mano para protegerse de los flashes. De momento se desconoce el motivo de esta visita a la Policía pero es muy probable que sea él mismo quien lo desvele en las próximas horas.

Y aunque ha sido una sorpresa verle en la comisaría, lo cierto es que ya avisó hace un tiempo que arreglaría todos sus asuntos por la vía judicial. Así se aseveró el pasado 24 de septiembre cuando logró la victoria frente a Mediaset después de que el Juzgado de lo Social número 42 de Madrid declarase «nulo por vulneración de su derecho al honor» su despido por parte de la productora de Sálvame, tal y como se recogía en la sentencia a la que el diario El Mundo tuvo acceso. Antonio David aseguró que interpondría las demandas necesarias para asegurarse que su honor e imagen no fueran dañados, por lo que es posible que esta noche de miércoles haya actuado para defenderse tras conocerse su separación de Olga Moreno.

Por el momento ningún miembro de la familia Flores Moreno ha querido pronunciarse de manera abierta al respecto. La única que ha expresado cómo se siente es Rocío Flores, que le ha escrito un mensaje a Marta López para decirle que está «destrozada, esto es insufrible» tras conocerse que su padre podría tener una relación especial con una amiga suya. «No me ha dicho que esté enfadada con su amiga, he notado que está muy disgustada”, ha desvelado López en Sálvame a quien la joven no le ha dicho si su enfado era con el propio programa por dar la información o por la noticia en sí. Aunque todavía no se ha desvelado el nombre de la amiga especial del ex de Rocío Carrasco, Omar Suárez ha dicho que esta mujer habría «presumido» en el pasado de esta «supuesta relación» y se sentiría «aliviada» tras conocerse la separación de Olga Moreno.