El año más complicado para Alejandro Sanz, marcado por su salud mental

Este 2023 ha sido un año muy complicado para Alejandro Sanz. El artista ha tenido que afrontar algunos problemas, tanto económicos como personales. El madrileño no ha dejado a un lado su gran pasión, la música, y se ha embarcado en una gira que ha recorrido gran parte de las ciudades españolas y americanas. Además, durante todo este tiempo, Alejandro también ha tenido que volver a construir su ‘corazón partido’.

Alejandro Sanz / Gtres

Tras más de tres años de relación, Alejandro Sanz puso fin a su historia de amor con la artista cubana Rachel Valdés. La pareja comenzó en 2019, tan solo tres meses después de que el cantante terminara su relación anterior con Raquel Perera, con la que estuvo diez años juntos y tuvo dos hijos, Dylan y Alma. A pesar de que ninguno de los dos ha manifestado los motivos que les llevaron a separarse, el artista, cansado de las especulaciones, publicó un comunicado en sus redes sociales: «Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admito y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo», fueron las palabras que compartió Alejandro con sus millones de seguidores.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés / Gtres

Una ruptura que tuvo lugar una semana después del alarmante mensaje que publicó Sanz, manifestando que no se encontraba atravesando un buen momento a nivel personal: «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», escribió el artista el pasado 27 de mayo sobre su estado de bienestar.

«Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y los agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino», agradeció Alejandro Sanz a sus seguidores, los cuales no tardaron en mandarle miles de mensajes de apoyo. No es la primera vez que el músico sufre un problema de salud mental. En 2007, el que dio vida al tema Corazón partío se llegó a replantear interrumpir su gira de conciertos por un episodio de depresión por estrés.

Alejandro Sanz en una imagen de archivo / Gtres

Además, estos últimos meses, Alejandro Sanz se ha convertido en protagonista de los titulares de los medios de comunicación, por una supuesta deuda que arrastraría en Miami tras la compra de dos mansiones. Una adquisición que le habría obligado a pedir una hipoteca y cuyos pagos no se habrían realizado en su totalidad. En diversos medios se llegó a decir incluso que el juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid declaró en situación de rebeldía al cantante madrileño, por no poder localizarlo para que haga frente a su condena. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, fue él mismo, el encargado de desmentir todas estas especulaciones: «D. Alejandro Sánchez Pizarro nunca ha sido declarado en rebeldía. La sentencia que el fondo estadounidense pretendía ejecutar en España, además de no ser firme, no condena a D. Alejandro Sánchez Pizarro por ninguna deuda ni por ninguna otra circunstancia», declararon los representantes de Alejandro Sanz.