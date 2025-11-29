De Ángela Molina a Xandra Falcó, el evento que ha reunido a los VIP en Madrid antes de Navidad

El musical Los miserables, basado en la novela homónima del francés Victor Hugo, ha vuelto a instalarse en Madrid. El Teatro Nuevo Apolo, ubicado en la céntrica plaza de Tirso de Molina, ha sido el lugar elegido para acoger el show. El mismo que lo albergó por primera vez en 1992. Las funciones han comenzado este viernes 28 de noviembre y se extenderán hasta abril del próximo año. Como no podía ser de otra manera, el reestreno ha reunido en el enclave mencionado a numerosos rostros conocidos de diferentes ámbitos de la vida, que van desde actores y actrices hasta miembros de la jet set y empresarios, pasando por presentadores de televisión y deportistas.

Xandra Falcó ha sido una de las invitadas estrella. La hija del recordado marqués de Griñón, que posó para los medios, se enfundó en un total look negro que estaba compuesto por unos jeans campana, una camisa, una blazer con detalles de raso, un abrigo de paño y botas de pico.

Xandra Falcó en el Teatro Nuevo Apolo. (Foto: Gtres)

La modelo Valeria Mazza también se trasladó hasta el centro de Madrid para disfrutar de la función. Para la ocasión ha seleccionado un estilismo en tonos tierra conformado por un pantalón de piel camel, jersey y abrigo de pelo. El toque de color lo ha aportado una camisa blanca de la que asomaba el cuello. Como complementos, optó por el animal print, añadiendo un cinturón de este estampado. Entre los asistentes también destacaron la gimnasta Almudena Cid, la actriz Angy Fernández y Ángela Molina, que deslumbró con su impecable melena gris y un abrigo de pelo marrón chocolate.

Ángela Molina en el Teatro Nuevo Apolo. (Foto: Gtres)

Emma García, la comunicadora que capitanea el programa Fiesta de las tardes de fin de semana de Telecinco, no faltó a la cita cultural. Después de este compromiso, la presentadora se fue directa a la fiesta de la productora Unicorn Content, para la que trabaja, y que cada año celebra un encuentro por Navidad. Para la frenética tarde del viernes, García optó por lucir un estilismo muy acorde con lo que ya nos tiene acostumbrados y ha seleccionado una falda de rayas blancas y negras, un cinturón ancho de charol y un cuerpo de escote pico. El mundo de la comunicación también estuvo representado por Sandra Golpe, que defendió a la perfección una camisa negra y una blazer del mismo tono que contaba con aplicaciones de pedrería en las solapas.

Emma García en el Teatro Nuevo Apolo. (Foto: Gtres)

Los miserables, el musical

Los miserables es uno de los musicales más emblemáticos y exitosos. Sus personajes, inspirados en la Francia del siglo XIX, relatan una historia en la que la redención, la justicia y el amor son los temas fundamentales en una historia atemporal sobre lucha y esperanza. Con una duración de 2 horas 50 minutos, tiempo en el que se incluye un descanso, se trata de una apuesta cultural que no está recomendada para menores de 7 años.

Valeria Mazza en el Teatro Nuevo Apolo. (Foto: Gtres)

Se trata de una composición de la pareja artística Claude-Michel Schönberg y Alain Boublil. I Dreamed a Dream, On My Own, Do You Hear the People Sing? y On My Own son algunos de los temas que componen la exquisita banda sonora. La unión de las letras, la música, el vestuario y la coreografía de los participantes ha posicionado este proyecto como uno de los mejores musicales de todos los tiempos.