Este 2 de septiembre se cumplen cinco años de la muerte de Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó, un hito que recuerda uno de los periodos más difíciles de su vida. Apenas seis meses después de despedir a su padre, Carlos Falcó, marqués de Griñón, fallecido en plena pandemia, Xandra tuvo que enfrentarse a la ausencia repentina de su compañero de vida. Fue un año marcado por pérdidas dolorosas, donde el duelo se mezclaba con la responsabilidad de seguir adelante por sus tres hijas y mantener sus proyectos familiares y personales. Sin embargo, la marquesa de Mirabel ha demostrado que el dolor no detiene a quienes tienen fuerza interior y visión. Con resiliencia y determinación, Xandra ha sabido reconstruirse, renacer y encontrar un nuevo equilibrio, convirtiéndose en ejemplo de fortaleza, optimismo y liderazgo.

Nacida en Madrid en 1967, Xandra Falcó es madre de Isabella, de 25 años; Camila, de 23; y Blanca, de 14, quienes representan su mayor motor. Con ellas comparte la pasión por la vida campestre, los viñedos y la tradición vinícola que ha definido buena parte de su trayectoria profesional. La relación con sus hijas es cercana y afectuosa, y Xandra se esfuerza por transmitirles los valores de perseverancia, independencia y amor por la excelencia. Sus vínculos familiares se extienden a sus hermanos, Tamara y Manuel Falcó, con quienes mantiene una relación de cercanía y complicidad, a pesar de la distancia y la mediática notoriedad de Tamara. La boda de Tamara con Íñigo Onieva, a la que Xandra asistió con un elegante diseño rojo de Lorenzo Caprile, fue un ejemplo de cómo la familia se apoya mutuamente, mostrando unidad y discreción frente a los flashes.

Xandra Falcó por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Profesionalmente, Xandra ha logrado consolidarse como una figura clave en la promoción de la excelencia española. Tras años dirigiendo Pagos de Familia Marqués de Griñón, empresa familiar dedicada al vino y al aceite, asumió la presidencia del Círculo Fortuny, organización sin ánimo de lucro que protege y promueve la artesanía, el lujo y la calidad de lo hecho en España. Bajo su liderazgo, el Círculo Fortuny se ha consolidado como referente de la alta artesanía y del lujo nacional, con eventos como la IV edición de los Premios Maestro Artesano, que reconocen la maestría de talentos emergentes y consolidados, desde ceramistas y sombrereros hasta especialistas en seda y textiles. Xandra no solo da visibilidad a estos oficios, sino que fomenta la formación y el interés de las nuevas generaciones, defendiendo que la artesanía es un patrimonio cultural, económico y emocional de primer nivel.

Su faceta de bodeguera ha sido otro de los pilares de su renacer. XF Sierra Cantabria, su vino rosado lanzado tras la muerte de Jaime, ha conquistado tanto a críticos como a consumidores, posicionándose como referencia nacional e internacional. Este proyecto no solo mantiene vivo el legado familiar, sino que refleja la visión, pasión y optimismo de Xandra, quien describe su vino como una invitación a disfrutar de la vida y celebrar la alegría de vivir, incluso en los momentos más difíciles.

Xandra Falcó a su llegada a una boda. (Foto: Gtres)

Más allá de lo profesional, Xandra ha recuperado la alegría de vivir en lo personal. Sus apariciones en eventos culturales, como la inauguración de las Colecciones Reales o la gala A Musical Fantasy from Spain en el Carnegie Hall, y su presencia en celebraciones familiares, muestran a una mujer elegante, cercana y serena. Su discreción no le impide irradiar cercanía y naturalidad; su sonrisa y su optimismo reflejan la fortaleza heredada de su padre, Carlos Falcó, y el amor y apoyo de su familia. Cinco años después del año más difícil de su vida, Xandra Falcó encarna un ejemplo de renacer: madre, empresaria, aristócrata sencilla y comprometida con la cultura y la excelencia española, capaz de transformar el dolor en impulso para continuar su camino con dignidad, entusiasmo y elegancia.

