Corría octubre de 2020 cuando Josep María Mainat se vio envuelto en una causa judicial después de que su mujer, Angela Dobrowolski, fuera investigada por intento de asesinato. Ahora, tres años después del inicio de la investigación, la Justicia ha pedido una pena de 16 años de prisión por los hechos ocurridos al considerar que la ex mujer del magnate intentó acabar con su vida de forma consciente y premeditada. De esta forma, la Fiscalía la ha acusado de un delito de asesinato, además de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, pidiendo 6.000 euros de multa y la prohibición de acercarse o comunicarse con su ex marido por un período de ocho años.

Josep María Mainat en Barcelona / Gtres

El día de los hechos

La madrugada del 22 al 23 de junio de 2020, diez días después de la muerte de Rosa María Sardá -ex mujer del magnate-, Angela y Mainat tuvieron una fuerte discusión después de una cena familiar. La mujer, que ya era conocedora de la intención de divorcio de su pareja, decidió inyectarle el doble de insulina mientras este dormía, alegando que era un medicamento que ella utilizaba para adelgazar. Esta hipoglucemia hizo que entrase en coma y ahora la Fiscalía ha aclarado lo que realmente sucedió: «Le inyectó una mezcla de insulina de acción rápida y de acción retardada, consciente de las previsibles consecuencias mortales y sabiendo que Mainat nunca había tratado con insulina dicha enfermedad porque estaba contraindicado».

Ángela Dobrowolski, exmujer de Mainat / Telecinco

La denunciada fue midiendo con un glucómetro la evolución del azúcar de su marido hasta asegurarse que sería «prácticamente imposible» que se recuperara, según ha apuntado la Fiscalía. A las 3:21 de la madrugada llamó a los servicios de emergencia «con el exclusivo fin de encubrir su comportamiento en intentar eludir su responsabilidad». Pero no le salió como esperaba. Mainat fue trasladado a un centro hospitalario de manera urgente donde se recuperó sin quedar ninguna secuela. Fue Pol Mainat, el hijo del magnate, quien presentó la denuncia contra Dobrowolski, entregando las cintas de grabación de la casa a los Mossos d’Esquadra. Además, Angela fue entonces condenada a 17 meses de cárcel por intentar entrar en el domicilio de su ex marido hasta en cuatro ocasiones y romper así las órdenes de alejamiento que le impuso el juez. Tras pasar a disposición judicial, Angela quedó en libertad con cargos y sin fianza, acusada de un delito de tentativa de asesinato con alevosía, con la obligación de presentarse en el juzgado para firmar cada semana. Ahora, la Fiscalía pide 16 años de cárcel para ella.

Angela Dobrowolski en Barcelona / Gtres

El móvil del intento de asesinato

Una semana antes del intento de asesinato, Angela Dobrowolski tuvo acceso al correo electrónico de su ex pareja, descubriendo así que este ya había puesto en marcha los trámites de separación en los que se indicaba que, en caso de divorcio o fallecimiento, su mujer no tendría acceso a su millonario patrimonio. Según el escrito que ahora la acusa, el móvil del crimen fue meramente económico. En caso de que culminase ese proceso de divorcio que había iniciado el magnate, Dobrowolski quedaría excluida del testamento, algo que no le sentó nada bien: «Al no haber transcurrido 10 años de matrimonio, según lo establecido en las capitulaciones matrimoniales los medios económicos de los que disponía Dobrowolski en caso de divorcio quedaban muy disminuidos».