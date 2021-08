Ángela Dobrowolski, exmujer de Mainat, rompe su silencio: «Soy una mujer maltratada»

Era el pasado 2 de julio cuando Ángela Dobrowolski era puesta en libertad con cargos tras pasar seis meses en prisión. Fue el peaje que tuvo que pagar tras ser acusada de quebrantamiento de la medida cautelar y allanamiento de morada del domicilio de su exmarido, Josep María Mainat. Además, sigue pendiente de resolución la causa por supuesto intento de homicidio. El caso despertó un gran interés mediático el pasado año y a día de hoy se sigue hablando de él.

Ahora es el turno de quien fuera exmujer del famoso productor, quien ha dado un paso adelante para dar sus explicaciones. Ha sido en ‘El Programa del verano’. Pese a haber llegado a un acuerdo con Mainat al aceptar 17 meses de prisión, Dobrowolski le señala directamente y le acusa de endeudarla, entre otras cosas: «Hemos llegado a una situación en la que estoy 10.000 euros endeudada y no 40.000, pero no corresponde a la versión dada por los medios en la que dicen que me llevo una casa de un millón y una vida perfecta. Estoy endeudada con una cantidad que no puedo asumir. Después de más de 13 años juntos, yo nunca quise enriquecerme y por eso insistí en un contrato matrimonial», explica.

Confiesa que lo que más le ha dolido dentro de este proceso ha sido no poder estar junto a sus hijos: «Mis hijos han desaparecido de mi vida y esto es el punto más duro para mí. No hay acuerdo y no veo probable que lleguemos porque él no los quiere soltar. Yo pensaba que solo quería ganar, pero ya lo ha hecho», asume.

Caso Mainat. La guerra continúa

Ángela Dobrowolski califica a Mainat como un «maltratador» y dice que le interpuso una denuncia falsa contra ella: «Primero pensé que estaba desorientado y que no sabía lo que decía, luego que era una broma de mal gusto y que no sabía lo que decía, pero ahora digo que es una denuncia falsa donde ha anulado todos mis derechos. Él no es la víctima. Es un maltratador», dice sin pudor.

Las causas judiciales pendientes entre Mainat y su exmujer se extienden a otros asuntos de cuando eran pareja. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tomó la determinación de archivar todas las denuncias cruzadas entre ellos. Dobrowolski lo demandó por coacciones y por un delito leve de lesiones que estaba siendo investigado por el juzgado de violencia sobre la mujer, algo que tuvo lugar después de la denuncia por supuesto intento de asesinato al productor.

Hay que recordar que hace justo un año, el 8 de agosto de 2020, Josep María Mainat se refugió junto a sus hijos en Canet de Mar, alejado por completo de Ángela Dobrowolski. Pero ella quería ver a sus hijos y fue en su búsqueda hasta protagonizar un desagradable incidente: «Dobrowolski se presentó a las 22 horas en Canet, donde Mainat se encontraba de vacaciones junto a los hijos en común y un tercer hijo fruto de un matrimonio anterior, de 15 años. La mujer pretendió llevarse consigo a los hijos en común y, al negarse Mainat, terminó agrediéndolo a él y a su hijo M., a quién mordió en el brazo», según especifica la demanda de medidas urgentes solicitadas en la demanda de divorcio