Andy y Lucas y Álex Ubago se plantan ante el régimen cubano

Una vez más, la polémica vuelve a estar presente en el ámbito musical. Tanto el tándem formado por Andy y Lucas como Álex Ubago tenían previsto cruzar el charco para actuar nada más y nada menos que en Cuba durante el próximo mes de marzo. Pero lo cierto es que el país se ha situado en el ojo del huracán dada la mala situación existente y propiciada por Miguel Díaz Canel, motivo por el cual las actuaciones de los españoles no habrían estado bien vistas por su público más fiel.

Era el propio Lucas González, integrante de Andy y Lucas, quien ha aprovechado su presencia en redes sociales para compartir un mensaje en Instagram en el que dejaba clara su postura con respecto al régimen cubano, al que considera de haberles “engañado”: “Me he despertado con la sorpresa de unos compañeros y amigos llamándome para decirme que ha salido la noticia de que vamos a actuar en Cuba en marzo. Cuando se nos llama, creemos que era por medio de un promotor como fuimos la anterior vez, no por medio del régimen. Lógicamente Andy y Lucas no apoya ningún régimen dictatorial que mete a niños presos, ni que tiene un pueblo que pasa hambre”, comenzaba diciendo el integrante del dúo. “Nosotros no vamos a ir, y no nos estamos quebrando por la presión mediática como dicen por ahí. Ni mucho menos. Quien diga eso es que no me conoce. Lo sentimos mucho, pero nosotros no sabíamos que lo organizaba el régimen. Nosotros nos dedicamos a componer y cantar, lo demás lo hacen otras personas a las que también defiendo porque sabemos que pensaban que se estaba haciendo con un promotor”, se justificaba. Para zanjar el tema, el gaditano ha dejado claro que no viajará a ningún sitio para “tapar parches” ya que ni él ni Andy están a favor de “dictaduras” ni “regímenes militares que tienen al pueblo ahogado”. Aún así, Lucas espera que ambos puedan viajar muy pronto a Miami y llevar así su música a todos los rincones del planeta, sin perder el sentido del humor que tanto le caracteriza: “Que el sol salga por donde quiera, y acudid en masa no vaya a ser que los de Cuba me manden un agente encubierto y me peguen dos tiros, ¡lo que me faltaba a mí!”, bromeaba. Por otra parte, Andy también se ha pronunciado para dar peso a las palabras de su compañero: “Con esa clase de cosas nosotros no jugamos. Nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado, y ya no solo es eso. Hay que tener empatía”, comenzaba.

Una decisión similar ha tomado el cantante Álex Ubago, otro de los “invitados estrella” para dar un concierto en Cuba el próximo mes de abril a cargo del régimen: “Comunico mi decisión para no viajar a Cuba en el mes de abril para una actuación para la cual había sido contratado”, empezaba explicando, desvelando posteriormente así los motivos que le han llevado a cancelar su actuación: “En el momento en que hemos sabido que en realidad estábamos siendo contratados por el régimen, hemos decidido no realizar esta actuación, no acudir. (…) Es una cuestión de desinformación, porque cuando hemos tenido toda la información hemos decidido no aceptar la propuesta por una cuestión puramente ética”, finalizaba el cantautor por una vía similar a la de sus compañeros de profesión.