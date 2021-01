Anabel Pantoja, sobre la entrevista de Kiko: «Creo que esto ya no tiene solución ninguna»

Kiko Rivera ha vuelto a armar un incendio considerable tras sincerarse de nuevo con Mila Ximénez en las páginas de ‘Lecturas’. Su demoledora entrevista, en la que dice «ser huérfano sin serlo» o en la que asegura que «mi madre me debe 3 millones de euros», ha vuelto a dar otro giro de tuerca más a la ya debilitada relación que mantiene con Isabel Pantoja. Tan solo unas horas después ha sido Anabel Pantoja quien ha valorado las duras declaraciones de su primo en ‘Sálvame’.

¡Anabel Pantoja lo tiene claro: cree que la relación entre madre e hijo ya no tiene arreglo! 🔁 ESTOY DE ACUERDO

❤️ PARA NADA, SE VA A SOLUCIONAR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 20, 2021

Anabel Pantoja se ha mostrado estupefacta ante la entrevista de su primo: «No me lo esperaba», dice de primeras, antes de dejar el mayor titular: «Esto ya no tiene solución ninguna», insistía. En cierto modo, la prima de Kiko cree que su primo ha dicho basta: «Creo que él ha dado todo por perdido». La sobrinísima tiene por seguro que el problema de que el conflicto entre ellos haya llegado tan lejos es de terceros: «Mi opinión es que esto se tenía que haber hecho fuera, no en las revistas. Ella ha mandado un mensaje a la televisión también… al final no se van a arreglar al final porque están entre otras personas, entre mediadores y nunca se van a acercar».

Anabel mostraba una actitud equidistante entre su tía y su primo. Por un lado, entiende a Kiko, pero no comparte sus formas. Pero, por el otro, considera que al menos Isabel Pantoja ha decidido quedarse en Cantora y no dar ninguna entrevista. Sin embargo, Kiko Hernández dejaba claro que en su opinión el único que ha buscado la reconciliación, aunque de manera equivocada, ha sido el Dj.

Preguntada por cómo ha quedado su tío Agustín después de las palabras de Kiko, Anabel Pantoja no se ha mojado. Una actitud de no intervencionismo que ha cabreado mucho a Kiko Matamoros. «Si vemos tu actitud… tú primo está dando a entender que ha desaparecido un dinero (más de 800.000 euros) y que se le utilizó, tu te puedes poner a reír si quieres», decía el colaborador.

«¡A mí no me reclames dónde está ese dinero porque no tengo ni puñetera idea, no vayas a empezar», le avisaba Anabel. Después se encendía más y dejaba claro que no había ningún problema entre ellos: «Llevas un mes diciendo que mi primo no me puede ni ver y eso es incierto. Ya te ha contestado, soy como su hermana. Queréis enfrentarme a él y eso no va a suceder», dejaba muy claro. Por cierto, mañana Anabel Pantoja se someterá a Kopernica, la máquina que desenmascara las emociones y mide la verdad de quien se enfrenta a ella.

«Es muy duro ser huérfano sin serlo»

Anabel Pantoja se muestra dolida por el desencuentro entre dos miembros de su familia. Un desencuentro que parece irrevocable. La relación entre Isabel Pantoja y su pequeño del alma se ha roto para siempre. Lo más seguro es que Kiko Rivera no demande a su madre por un motivo emotivo. No quiere volver a ver a la de ‘Marinero de luces’ entre rejas y es lo único que le frena. Pero aunque legalmente se encuentre entre la espada y la pared por no querer perjudicar todavía más a su progenitora, a nivel personal está completamente abatido. «Es tan duro ser huérfano sin serlo», le ha dicho a Mila Ximénez durante la entrevista. Mientras tanto, el entorno de Isabel Pantoja no ha dudado en culpar a Irene Rosales de la actitud beligerante de Kiko contra su madre.