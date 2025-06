Anabel Pantoja cumple su promesa en El Rocío y deja la puerta abierta al regreso de su tía Isabel

La devoción, la promesa y la emoción se han fundido esta semana en un solo nombre: Anabel Pantoja. Tras quince años sin hacer el camino del Rocío, la sobrina de Isabel Pantoja ha sido captada por las cámaras en el inicio de la romería, visiblemente tranquila, acompañada y con una imagen que no ha pasado desapercibida para sus seguidores ni para la prensa allí congregada.

Vestida con una bata rociera de lunares blancos sobre fondo negro, favorecedora y tradicional, Anabel ha regresado a una tradición familiar con la que mantiene un fuerte vínculo emocional. Aunque no ha querido hacer declaraciones extensas a los medios, sí se ha limitado a responder con un escueto «estoy bien», dejando entrever que este regreso tiene un peso más espiritual que mediático. No obstante, ha sido ella misma quien ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes del camino, en las que se la ve sonriente, rodeada de amigos y familiares, entre ellos su pareja, David Rodríguez.

La influencer ha iniciado el recorrido desde la localidad de Coria del Río, una de las salidas más tradicionales del camino sevillano, y ha dejado claro que su intención es vivir la experiencia de forma auténtica, paso a paso, sin artificios. No han faltado los vítores, los abrazos y los momentos de emoción, como se ha podido ver en los vídeos que circulan en redes, donde Anabel aparece muy integrada con los suyos y visiblemente conmovida en algunos momentos. En los últimos meses, cabe destacar, Anabel ha confesado que sentía la necesidad de hacer el camino como agradecimiento por todo lo que ha recibido en los últimos años. Especialmente, desde que se convirtió en madre el pasado mes de noviembre. «Tenía que darle las gracias y cumplir todo lo que pedí», ha afirmado.

El regreso de Anabel al Rocío también coincide con la expectativa de que en los próximos días pueda sumarse a la peregrinación su tía, Isabel Pantoja. La tonadillera, muy unida a esta romería a lo largo de su vida, podría acudir en uno de los momentos más simbólicos para la familia, aunque aún no hay confirmación oficial de su presencia. Sería, sin duda, un reencuentro muy especial y cargado de emoción. «Ha salido de Madrid para ir a rezara la virgen y también por otras cosas. No ha hecho el camino, ha ido por otras cosas. No iba desde el fallecimiento de su madre», ha asegurado el periodista Antonio Rossi en directo en Vamos a ver, en Telecinco.

Anabel Pantoja en El Rocío. (Foto: Gtres)

Al margen de lo anterior, lo cierto es que la romería de este año no solo está marcada por el apellido Pantoja, sino también por la presencia de otros rostros conocidos del panorama social y mediático. Entre quienes ya se han dejado ver en el camino figuran Raquel Bollo, Lourdes Montes, Francisco Rivera y Victoria Federica de Marichalar, que no ha pasado desapercibida por su estilismo. La joven ha sorprendido al lucir un conjunto que rinde homenaje directo a su familia: una blusa blanca troquelada y una falda de lunares, un look prácticamente idéntico al que llevó la infanta Elena en los años 70 durante una de sus primeras visitas al Rocío. Un guiño a la tradición y al estilo de su abuela y madre.