Anabel Pantoja llama llorando a Telecinco por una noticia relacionada con su novio

Se llama David Rodríguez, es fisioterapeuta y no quiere saber nada de la crónica social. El nuevo novio de Anabel Pantoja cada vez genera más interés, pero su intención es estar apartado del mundo del espectáculo y continuar su trayectoria en la más estricta intimidad. Esa es la razón por la que la creadora de contenido ha llamado llorando a un programa de Telecinco. Después de escuchar unas informaciones que, según ella, no se corresponden con la realidad, ha estallado contra los colaboradores del espacio. Exige respeto y recuerda que David nunca ha participado en la prensa del corazón, por eso se merece que respeten su voluntad.

Anabel Pantoja vive en Canarias y trabaja puntualmente en Madrid, pero su vida se desarrolla en la isla y no está dispuesta a cambiar de planes. De hecho se ha comprado un espectacular piso valorado en 300.000 euros. Compartió esta noticia con sus seguidores, a pesar de que omitió el precio que había pagado para no recibir críticas innecesarias. Cada vez se conocen más detalles sobre esta operación, pues es imposible mirar para otro lado teniendo adelante una información tan jugosa. Además del precio de lo que cuesta el inmueble, la sobrina de Isabel Pantoja se gastará 100.000 euros extra en hacer una reforma.

Anabel Pantoja en un photocall/ GTRES

Está atravesando uno de los mejores momentos de su vida y ha querido compartir esta etapa con David García, a quien conoció mientras todavía era novia de Yulen Pereira. Es el fisioterapeuta que viajó con Isabel Pantoja a su gira americana. La conexión que crearon no tardó en trascender, pero Anabel prometió que entre ellos no había nada. El problema es que sus secretos nunca son eternos porque es un rostro muy perseguido, así que no tuvo más remedio que reconocer que se había vuelto a enamorar.

Anabel Pantoja da la cara por su novio

Anabel Pantoja ha aprovechado que estaba en Madrid para reunirse con Belén Esteban. Después de esta comida, se ha dado cuenta de que en Telecinco estaban dando una información que no se correspondía con la realidad y no ha dudado en descolgar el teléfono. Hay que destacar que Anabel se distanció de la cadena después del fallecimiento de su padre, Bernardo Pantoja. Consideró, que en Sálvame no habían tratado con delicadeza esta noticia y pensó que lo mejor para ella era alejarse.

Isabel Pantoja con su equipo / Redes Sociales

El tiempo ha pasado y Anabel ha decidido quedarse con lo bueno, por eso aceptó la propuesta de Mediaset cuando le propusieron ser colaboradora de Gran Hermano VIP. Antes de llegar a plató ha llamado a Amor Romeira, tertuliana de Fiesta, para dar la cara por David Rodríguez. En el citado espacio han asegurado que la influencer es demasiado generosa con su novio porque siempre necesita ayuda «para que le lleven los bolsos». Pantoja ha dado unas declaraciones muy contundentes después de esta acusación.

Las nuevas lágrimas de Anabel Pantoja

Ha sido Aurelio Manzano el que ha hablado del nivel económico de Anabel Pantoja. Según su teoría, el dinero juega un papel fundamental en la relación que la creadora de contenido mantiene con el fisioterapeuta. «Aurelio, ¿decir que a mí me llevan los bolsos? A mí me duele cada vez que os veo. Yo estoy contando mi verdad. Nadie ha dejado ningún trabajo por mí. Yo dejé mi vida en Sevilla y trabajo por amor. Y esta persona que está a mi lado está trabajando en su clínica de Córdoba y no quiere dejar de trabajar porque no quiere ser un mantenido por nadie. Me parece muy feo el debate barato que habéis hecho», ha declarado Anabel entre lágrimas.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Madrid / GTRES

Le ha molestado especialmente que en Fiesta le acusen de comprar a sus parejas con regalos de lujo. En concreto estaban haciendo referencia a unas zapatillas de firma que le regaló a Yulen Pereira después de Supervivientes, de hecho fue una promesa que le hizo en el programa. «¿Qué pasa, que porque yo tengo más dinero ya estoy comprando? Gracias Luis Rollán, Amor Romeira y Alexia Rivas por haber dado un poquito de claridad. No soy perfecta, ni yo ni nadie, pero ¿qué vais a juzgar, mi realidad? ¿Quién de ahí no le ha comprado algo a su pareja?», preguntado muy afectada.