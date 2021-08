Anabel Pantoja se encuentra entre Canarias y Madrid, pero en estos momentos está en la capital, pues en la noche del sábado disfrutó del concierto de Niña Pastori que se celebró en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII. Una cita que no quiso perderse, ya que no la veía desde hacía “25 años”. En su llegada a las inmediaciones donde se iba a celebrar la audición, la sobrina de Isabel Pantoja se ha parado para atender a los medios de comunicación que se encontraban por los alrededores. Muy emocionada y con una sonrisa que se ha podido palpar tras la mascarilla, Anabel ha respondido en la medida de lo posible a las preguntas de los periodistas, ya que sobre el entramado entre Kiko y su tía procura no pronunciarse.

El momento se ha vuelto algo incómodo cuando ha tenido que responder a la cuestión de sobre cómo pasará la tonadillera el 2 de agosto. Cabe recordar que es una fecha señalada en su calendario porque cumple 65 años, aunque esta vez será una celebración un tanto amarga debido al conflicto que tiene con su hijo desde hace más de 6 meses. “Cuando llegue el cumpleaños la felicitaré y la cantaré”, ha confesado Anabel Pantoja.

También, ha revelado que ella no se desplazará hasta Cantora -lugar de residencia de la artista-, porque “trabajo en ‘Sálvame’. En relación a las personas que estarían invitadas, la prima de Isa Pantoja ha sido muy tajante. “No te puedo responder a eso, pero si lo que queréis saber es si habrá fiesta, no, no habrá”, ha dicho la colaboradora de televisión visiblemente afectada por la situación familiar a la que tiene que hacer frente.

Parece que, por el momento, la situación familiar de Isabel Pantoja no va a cambiar. Por un lado, se encuentra Isa Pantoja y por otro su hermano, Kiko Rivera, quien parece que no va a dar su brazo a torcer pese al dolor que siente por lo sucedido. A su lado se encuentra su mujer, Irene Rosales. La ‘influencer’ tomó hace unas semanas la decisión de dejar la televisión para poder centrarse en su familia, ya que la muerte de sus dos padres y la situación que tiene su marido con la artista han hecho mella en su día a día.

Su relación con Carla Vigo

Durante esta aparición pública, Anabel Pantoja ha explicado cómo conoció a Carla Vigo y qué tipo de relación tiene con ella. Es necesario mencionar, que la sobrina de la reina Letizia cada vez está más presente en los medios de comunicación y se mueve por ambientes en los que coincide con numerosos rostros conocidos, como ha sido el caso de la tertuliana. “La conocí un día porque me la presentaron. Me pareció un amor de niña, la veo con mucha ternura y desde aquí la mando un beso enorme. Para lo que me necesite aquí estoy”, ha confeso Anabel.