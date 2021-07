Sálvame | Anabel Pantoja, muy enfadada tras descubrir su ‘regalo’ de cumpleaños

Anabel Pantoja ha vivido una tarde complicada en ‘Sálvame’. Otra más. Y eso que la de este 15 de julio debía ser especial para la joven, pues es su 35 cumpleaños. Alejada de sus amigos, de su familia y de su novio, Omar Sánchez, la influencer ha tenido que celebrar este día tan especial rodeada de sus compañeros de trabajo. La jornada no ha comenzado mal, con una bonita felicitación por parte de Belén Esteban: «Gordi, solo te quiero decir que como amiga eres estupenda, como persona eres mejor, como hija eres fantástica y sé lo que quieres a tu familia. Hazme caso, quiérete más. Aquí, aunque mucha gente te hagamos de rabiar sabes que te queremos. Eres compañera la mejor y amiga la mejor. Te quiero mucho, gordi», le ha dicho la colaboradora, haciendo que la joven se deshiciera en lágrimas.

No ha sido la única vez que Anabel Pantoja ha llorado esta tarde, pero sí que han sido de las lágrimas más felices y es que ha confesado que su primo, Kiko Rivera, no le ha felicitado. «Me hubiera encantado que hubiéramos hablado el segundo o tercer día, no hoy porque sea mi cumpleaños. Yo le he pedido perdón, pero él tiene sus tiempos, sus motivos y sus cosas. No quiero estar en medio de nada y me duele que en un día tan especial, que suelo estar con mi gente y mi familia…», ha dicho. También ha reconocido que quizás no ha estado «tan pendiente del tema» en las últimas semanas por su operación o el haber estado atenta a ‘Supervivientes’, donde su novio era uno de los concursantes. «No me he querido meter en nada y he salido perjudicada», ha seguido.

Tras este momento triste, sus compañeros han querido celebrar sus 35 años con chocolate y dulces, lo que no le ha sentado muy bien ya que está siguiendo un plan de alimentación. «Me parece mal que se lo coman delante mía. ¡Que se vayan a una esquina!», ha exclamado enfadada, sin saber que poco después volvería a llevarse un disgusto. El programa le ha querido dar una sorpresa, aunque un tanto envenenada, pues Dulce Delapiedra ha acudido al programa para felicitarla vestida de Marilyn Monroe y cantándole ‘Happy Birthday’. La reacción de Anabel ha sido la esperada: un gran cabreo que la ha hecho abandonar el plató. Cuando parecía que se iba a marchar, David Valldeperas la ha convencido de que se quedara. «A mí no me hace gracia. No la quiero en mi vida. No quiero a personas negativas en mi vida y menos hoy, que estoy de bajón. Lejos de mi familia. ¿Y me traes a esta señora que ha hablado pestes de mi familia? ¡Que se vaya a su casa! No le deseo nada malo, solo que no esté en mi vida. Fíjate si tengo el estómago malo que no tengo ganas ni de chocolate… Hubiera preferido a Payasín», ha reconocido, un poco más calmada.

Sin embargo, el programa también ha tenido un momento bonito con Anabel Pantoja y le ha mostrado una foto en la que aparecía con sus abuelos maternos.

«Mis abuelos fueron mis padres cuando no estaban los otros. A mi abuela Consuelo la hecho de menos. Se murió un día después de mi cumpleaños. Los quiero con locura. Han cuidado de mi madre y de mi como guerreros, pero las personas no son eternas. Sé que están ahí arriba», ha contado muy emocionada. A continuación, ha sido su madre quien le ha mandado sus felicitaciones a través de un vídeo. «Quiero que comiences una etapa nueva y mires por ti, por Omar. Tenemos que seguir viviendo, necesito y quiero que seas feliz porque de tu felicidad depende la mía. Nos merecemos ser felices y estar tranquilas. Hazlo por mi, ¿vale, mi vida?», le ha pedido.