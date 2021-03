Anabel Pantoja desvela sus trucos para posar en bañador

Se acercan los meses de calor y algunas celebrities ya han desempolvado el bañador de su armario. Es el caso de Anabel Pantoja, que ha aprovechado las geniales temperaturas que (casi) siempre reinan en Gran Canaria para lucir el suyo. La andaluza ha hecho uno de los primeros posados veraniegos en los que, de paso, ha reivindicado la belleza natural, alimentando a quienes sostienen que en las redes sociales nada es lo que parece y que los filtros hacen mucho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La prima de Kiko Rivera ha colgado esta fotografía en bañador para anunciar un sorteo y, como suele ser habitual, ha creado una gran polémica. Varios usuarios de Instagram la acusaban de utilizar programas de edición de imágenes para retocar y mejorar su figura. Rápidamente, Anabel se ha apresurado a desmentir que hubiera modificado la foto original: «Aquí tenéis la foto, solo que la recorté porque quiero la atención sea el jardín vertical, no mi celulitis o si tiene Photoshop la foto», escribía.

Acto seguido, la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha querido compartir con sus seguidores sus trucos para posar en bañador: «Sí, estoy encogiendo tripa y estoy de puntillas para estilizar más», desvelaba. Además, aseguraba que no sabía utilizar programas de retoque de fotos, al mismo tiempo que confesaba que «solo empleo posturas, respiración y colocación del ‘Panto Body’».

No es la primera vez que Anabel Pantoja luce este bañador negro con escote vertical ni tampoco que publica cuáles son sus trucos para salir más estilizada en las imágenes que comparte en su cuenta oficial de Instagram. El pasado mes de enero subió una foto que generó mucha polémica en la que se veía el mar de fondo y su trasero en primer plano: «1. Postura, tiro de cámara, sin respiración, de puntillas y sacando pompis; 2 Respirando, pies en el suelo y cogiendo mi piel de naranja», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

A la sobrina de Isabel Pantoja parece que le inspiran las Islas Canarias. Allí ha encontrado la paz y el amor al lado de Omar Sánchez. No obstante, su unión podría verse truncada dentro de poco ya que el canario es uno de los nombres que suenan con más fuerza para ir a ‘Supervivientes 2021’ y unirse a los ya confirmados de Antonio Canales, Sylvia Pantoja y Alexia Rivas.

Anabel se ha adaptado como nadie a la calidez de las islas y la majestuosidad de sus playas tras una etapa muy convulsa en lo personal que acabó con su polémica salida de ‘Sálvame’. La colaboradora vivía en una constante situación de tensión cada vez que participaba en el programa, donde tenía que hacer frente a especulaciones, vídeos y comentarios sobre las polémicas que protagonizaban los Pantoja, y también sobre ella misma, que la ponían entre la espada y la pared constantemente. Por eso, tomó la decisión de abandonar el programa de Telecinco. No es la primera vez que lo hace pero sí que esta ocasión da la sensación de que es más difícil que se produzca su vuelta.

La última de esas polémicas tuvo lugar la semana pasada cuando Kiko Rivera le contó a Belén Esteban que Agustín Pantoja no dejó entrar en Cantora a su hermano Bernardo cuando este fue con un amigo para ver a su madre. El padre de Anabel Pantoja negó esta información y su hija no se ha pronunciado al respecto. Mantiene su silencio mientras vive su ‘dolce vita’ en Canarias, pero si hay algo que no ha cambiado en este tiempo es la batalla que tiene contra esos incómodos haters que la molestan a diario.