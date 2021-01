La vuelta de Anabel Pantoja a su programa después de haber estado trabajando de manera telemática ha sido por la puerta grande. Y no porque sus compañeros de ‘Sálvame’ le hayan recibido con los brazos abiertos, sino porque en dos semanas han sido varias las polémicas en las que se ha visto envuelta. Un comentario de José Antonio Canales Rivera tras un divertido posado en la nieve a lo Cristina Pedroche, la hizo revelarse como nunca. Días después ha sido un malentendido con Belén Esteban y sus respectivas líneas de joyas, el que la ha tenido en el ojo del huracán. Y por si fuera poco, la semana aún no ha terminado y su primo Kiko Rivera vuelve a la carga contra Isabel Pantoja.

¿Y qué ha hecho la colaboradora ante tanto revuelo? Darle la espalda a todos y cada uno de estos problemas haciendo uso de sus redes sociales como buena influencer, protagonizando un posado que no va a dejar indiferente a nadie. Con un minúsculo bikini negro, en un escenario envidiable con el mar de fondo, la sobrina de Isabel Pantoja presume de curvas en dos fotos que ella misma describe, desvelando así los secretos de toda it girl. «1 Postura, tiro de cámara, sin respiración, de puntillas y sacando pompis»comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«2 Respirando, pies en el suelo y cogiendo mi piel de naranja», y termina el post con tres hastag: #pantocurvy #pantorealidad #pantoposado. Con este posado, Anabel vuelve a dejar claro que está orgullosa de sus curvas, a pesar de que en su encontronazo con Canales Rivera se mostrara bastante molesta cuando su compañero preguntó si estaba embarazada. Su reacción fue de lo más criticada por el resto de los colaboradores que la acusaron de tener un doble rasero. Todo porque la prima de Kiko Rivera se ha convertido en una abanderada de las mujeres curvy que no tiene problema en posar sin ropa y presumir de su voluptuosa figura, pero no le hizo ninguna gracia el comentario del primo de Kiko Rivera. «Me pareció una falta de respeto viniendo de quien fuera», se quejó.

La sobrina de la intérprete de ‘Marinero de luces’ quiso emular a Cristina Pedroche, la primera en posar desnuda en la nieve tras el paso de la borrasca Filomena. Una imagen que repitieron otros rostros conocidos, pero que no levantaron tanta polémica como la instantánea de Anabel, que en pocos minutos ya había conseguido 120.000 likes de sus followers. Y es que, la tertuliana aprovechó su ‘momento Pedroche’ para inmortalizarlo con su teléfono móvil y por supuesto, subirlo a su perfil de Instagram.

Y es precisamente en sus redes donde ha encontrado otra fuente de ingresos ejerciendo de influencer. Pero no todo son ventajas. En estos últimos días, Anabel se ha visto enfrentada a Belén Esteban precisamente por la publicación, casi a la vez, de sendos posts protagonizadas por sus respectivas líneas de joyería. Pantoja ya es una veterana en esto de las joyas, pero la de Paracuellos se estrenaba hace unas semanas con una pequeña línea diseñada por ella que ha provocado un enfrentamiento entre ellas. Y parece que aún no ha terminado, a pesar de que la ex de Jesulín de Ubrique aclarase el martes que todo había sido un malentendido provocado por terceras personas.

A todo esto se le suma la nueva exclusiva protagonizada por Kiko Rivera. El DJ protagoniza la portada de la revista Lecturas donde vuelve a cargar duramente contra su madre. Entre otras cosas, el primo de Anabel afirma que no quiere seguir llevando el apellido Pantoja, desvela que su madre le debe 3 millones de euros y, por si fuera poco, también habla sin pelos en la lengua, sobre su tío Agustín.