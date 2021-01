El regalo adelantado de Reyes de Anabel Pantoja: vuelve a Sálvame

Los últimos meses no han sido fáciles para nadie, tampoco para rostros tan conocidos de la televisión como Anabel Pantoja, que ha tenido que pasar las últimas semanas alejada de su familia, pero muy bien acompañada por su prometido, con quien vive en Canarias. A pesar de la distancia física eso no ha hecho que la colaboradora haya desaparecido de la parrilla televisiva y es que ha seguido participando en ‘Sálvame’ de manera remota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Todo estaba previsto que Anabel volviera más pronto que tarde al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, pero un accidente de surf puso en pausa toda su vida. La joven se rompió el peroné durante una clase y tuvo que ser operada para ponerle una placa y cinco tornillos. Un momento complicado en el que no le faltó el apoyo de quienes más la quieren, incluidos sus compañeros de programa, quienes a pesar de las polémicas estuvieron ahí para ella.

Por suerte, la operación y la recuperación salieron bien y Anabel ya vuelve a estar prácticamente recuperada, lo que ha provocado que ‘Sálvame’ haya decidido adelantarle un regalo de Reyes: un billete de avión para volver a ocupar su silla y su papel de colaboradora.

Una gran noticia que le ha llegado de la mano de Carlota Corredera, que le ha entregado un billete de avión con origen Gran Canaria y destino Sálvame. “Vuelvo el día 7 de enero”, ha confesado Anabel, que ha aprovechado para avisar que debido a su reciente operación tendrá que dejar los tacones de lado y apostar por los zapatos planos para ir más cómoda. También ha asegurado que va a echar una cosa de menos: poder trabajar en pijama, algo que para Carlota no es un inconveniente y le ha animado a seguir haciéndolo.

¿Dejará Anabel ‘Sálvame’?

El regreso de Anabel Pantoja a ‘Sálvame’ llega apenas unos días después de que el Maestro Joao profetizara su salida del programa de Telecinco. “A ella se le pide que se posicione, pero lo que realmente va a decidir, en contra de lo que ella misma me ha dicho, es dejar ‘Sálvame’”. “Son cosas que ella no me afirma, pero te digo que la decisión de Anabel va a ser dejar el programa. Ella misma me ha dicho que no, pero yo digo que sí”, continuó insistiendo, provocando el enfado de Carlota, que no estaba de acuerdo con sus palabras, “pues no me parece justo, las facturas hay que pagarlas”.

El enfrentamiento entre su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera, han terminado por pasar factura a Anabel, que no ha querido posicionarse en el que es uno de los conflictos más polémicos de los últimos años. Han pasado varias semanas de aquella polémica entrevista del dj, pero la situación todavía no se ha calmado, de hecho no hace más que empeorar según pasan los días y es que, de momento, Kiko no está dispuesto a dar su brazo a torcer y perdonar a su madre.