Malas noticias para Anabel Pantoja, que no deja de acumular disgustos. La mala pata la persigue y sus problemas de salud están aflorando en medio de la guerra familiar que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera, dos de las personas que más quiere, como así lo ha reconocido en más de una ocasión. Mientras el enfrentamiento continúa, ella está viviendo el conflicto en Canarias donde reside con su novio, Omar Sánchez. La tensión y la tristeza parece que le están pasando factura a nivel de salud y ayer por la tarde acudía a urgencias debido a una obstrucción intestinal. Ella misma tranquilizaba a sus seguidores con una imagen en la que aparece con una vía puesta en el brazo y la frase: «No es grave. Luego os cuento».

‘Sálvame’ se hacía eco de este story publicado por su colaboradora y Carlota Corredera era la encargada de dar más detalles de la problemática de su compañera rozando incluso lo escatológico. «Esta pasando por un momento muy complicado. Tiene que ver con su alimentación, porque en el intestino está el segundo problema del ser humano», comenzaba diciendo la presentadora explicando la base de la patología que había llevado al hospital a la sobrina de Isabel Pantoja.

«Anabel tiene un serio problema que tiene ver con la caca. No estamos hablando de un problema puntual de estreñimiento o un problema de tránsito habitual. Si no le sale…eso duele», continuaba. Y añadía: «Si en 72 horas no logra evacuar su organismo la van a tener que intervenir para desatascarla». Parece ser que Anabel llegó con muchos dolores al centro hospitalario y, tras practicarle las pruebas pertinentes, en una de las radiografías el especialista ha visto el alcance de la lesión que «le está oprimiendo hasta el pulmón».

Tras su paso por urgencias y ya de vuelta en su domicilio, Anabel ha dejado claro que no quiere volver a pasar por quirófano, por lo que está siguiendo a rajatabla el tratamiento recomendado por el médico. Y una vez más lo ha hecho con una imagen en la que aparece una caja de laxantes y la frase «Pantoatasco navideño». Esto ha provocado que sus compañeros se mostraran críticos con ella al compartir con sus followers esta imagen.

Pero también ha habido quien se ha puesto de su parte. Mila Ximénez ha confesado que también padece problemas intestinales, hasta el punto de llegar incluso a «perder el conocimiento». Por eso ha querido explicar cuál es su remedio para evitar las obstrucciones, y no es otro que recurrir a unas «pastillas naturales de aloe vera». Carlota Corredera también ha abogado por la prevención y ha confesado que ella misma se realiza con regularidad colonoscopias para descartar enfermedades, teniendo en cuenta que su padre falleció además de cáncer de colon, por lo que no ha desaprovechado el momento, y ha animado a los colaboradores y a la audiencia a realizarse revisiones periódicas.

El aparato digestivo es el talón de Aquiles de Anabel. Sus problemas de sobrepeso hace años le llevaron a pasar por quirófano para implantarse una banda gástrica que le hizo perder 30 kilos en 5 años. Y así lo contaba ella misma. Aunque ha intentado mantener un peso saludable, cumplir con unos hábitos alimenticios saludables no le resulta fácil, sobre todo en tiempos de estrés. El chocolate y la mayonesa son sus debilidades reconocidas y parece que no tiene intención de renunciar a ellas, ni aunque su cuerpo le de avisos de este tipo.

Un final de año de ingresos

Después de haber pasado la pandemia en Canarias, trabajando para ‘Sálvame’ a través de videollamada y de haber conquistado a la audiencia con sus clases deportivas, una caída mientras practicaba surf la llevó a pasar por quirófano con una rotura de peroné. Fue a mediados del mes de octubre cuando Anabel se rompía el pie. Ha sido un mes intenso con el pie inmovilizado, en silla de ruedas y más tarde con muletas, hasta que en noviembre le quitaron la escayola y comenzaba así la rehabilitación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Su mala pata coincidía con el comienzo del enfrentamiento entre su tía y su primo. Y ella ha sido una de las damnificadas colaterales. Kiko desveló que Isabel había criticado en alguna ocasión a Anabel, e Isa confirmaba hace una semana en su exclusiva que a su madre no le hacía ninguna gracia que su sobrina trabaja en televisión. ¿Terminarán los problemas de salud de Anabel Pantoja cuando finalice la guerra en el clan?.