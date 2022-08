Fue el pasado mes de diciembre cuando José Luis Gil sufrió un infarto cerebral que le mantuvo 22 días ingresado. Un susto de salud que también le ha tenido alejado del foco mediático y de su mayor pasión: su profesión como actor. Conocido por su papel como Enrique Pastor en La que se avecina, José Luis ha conseguido conquistar el corazón de la audiencia, convirtiéndose en uno de los rostros conocidos más queridos de la televisión. Ahora, con la preocupación por su estado de salud aún latente, ha sido Ana Ruiz quien ha calmado las aguas.

Con motivo del Día Internacional del Actor, la actriz ha hecho uso de sus redes sociales para compartir una emotiva fotografía junto al intérprete y dedicarle un bonito mensaje. “Quería publicar esta foto con mi amigo José Luis Gil, uno de los mejores actores de este país al que admiro y al que quiero”, ha comenzado escribiendo. Una ocasión ideal para deshacerse en halagos hacia él: “Me siento una privilegiada de poder vivir de cerca cada paso de tu evolución, que cada día es mayor, a pesar de lo que a veces leo. Eres un campeón y estás arropado por una familia maravillosa (que siento que ya es un poco mía también)”.

Unas palabras con las que, además de dejar clara la estrecha relación de amistad que tienen y el cariño que se profesan, ponen de manifiesto que la salud del actor va, poco a poco, recuperándose con éxito. “Verte cada día mejor es un motivo de alegría. ¡Seguimos sumando!”, ha finalizado la misiva. Una noticia muy esperanzadora que ha inundado las redes de alegría, pues lo último que se pudo saber sobre José Luis fue que estaba un poco peor que al principio. Ahora, parece que con esfuerzo y con calma, el intérprete de la exitosa serie de Telecinco va recuperando la sonrisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Ruiz D (@anaruizactriz)

Estos últimos meses, distintos integrantes de Mediaset han comunicado que, pese a que el proceso es muy lento, el actor se encuentra cada vez mejor. Loles León, Petra Martínez o Cristina Medina han sido algunas de las actrices que, recientemente, han hablado sobre su estado de salud, aunque el último en hacerlo ha sido Luis Merlo, quien ha afirmado que su compañero es un gran luchador y que “no va a dejar de serlo en esta ocasión más que nunca”. Asimismo, el actor de Aquí no hay quien viva no ha descartado el posible regreso del intérprete a su rol como Enrique Pastor en la ficción: “Vamos a verle seguro. No sabemos cuándo, depende de la recuperación de la enfermedad, pero él se va a recuperar seguro”.

La que se avecina ya ha comenzado sus primeras grabaciones de la 13ª temporada, una nueva entrega en la que el grupo de vecinos más conocidos de la televisión estrena edificio. Sin embargo, esta vez, la ficción contará con dos grandes ausencias: José Luis Gil y Cristina Medina que, por distintos problemas de salud, han tenido que aparcar el proyecto a un lado, aunque no se descarta alguna participación esporádica.