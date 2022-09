El inesperado contratiempo de Ana Rosa Quintana en su ansiada vuelta a la televisión

Aunque el mes de septiembre era uno de los más esperados por Ana Rosa Quintana para volver a su rutina laboral, lo cierto es que este hito histórico tendrá que esperar. Según se ha confirmado, aunque el próximo lunes, 12 de septiembre, tendrá lugar el arranque de una nueva temporada de El Programa de Ana Rosa, éste no contará con la presencia de su maestra de ceremonias habitual, la cual abandonaba su puesto en plató el pasado mes de noviembre para recuperarse del cáncer de mama que padece.

Al parecer, la comunicadora está plenamente centrada en los resultados de unas pruebas médicas que le serán otorgadas de cara a los próximos días, razón por la que ha preferido permanecer más tiempo alejada de la primera línea del espacio matinal de Telecinco para que así, cuando tenga la autorización de sus médicos, pueda afrontar sus quehaceres profesionales con muchas ganas e ilusión y sin que nada pueda impedírselo.

Así lo ha informado Bluper en exclusiva, admitiendo además que, se espera que aunque esta vuelta a la televisión haya sufrido un ligero atraso, finalmente pueda llevarse a cabo a finales de este mismo mes de septiembre, lo que probablemente llenará de alegría a todos sus compañeros y especialmente a Patricia Pardo y Joaquín Prat, quienes han suplido a la periodista durante su ausencia en un intento por que las audiencias no notaran este cambio. Algo que han conseguido con creces, al margen de todos los cambios que pueda encontrarse la presentadora entre sus colaboradores cuando vuelva a formar parte del plató.

De esta manera, se espera que, tanto el nuevo presentador de Ya es mediodía, como la actual pareja de Christian Gálvez, sigan haciendo frente al magacín más popular de las mañanas de la cadena de Fuencarral, haciendo así la competencia perfecta a Susanna Griso con Espejo Público en Antena 3, la cual iniciaba este nuevo curso durante el pasado lunes, 5 de septiembre, y tras haber dejado atrás un verano marcado por un viaje de lo más especial a Senegal.

Aunque ya son diez meses los que Ana Rosa lleva alejada de la televisión, y por ende de su pasión, para poner todo el foco de atención en su pronta recuperación del cáncer de mama que padece y que la ha obligado a tener que permanecer en casa y en contacto continuo con los profesionales médicos que la están guiando en este bache de su vida. No obstante, y mucho más recuperada, la comunicadora no quiso dejar pasar la oportunidad de reaparecer con motivo de una fiesta de verano de su productora, Unicorn Content. Una ocasión en la que pudo reencontrarse con sus compañeros de profesión y reunir fuerza para la recta final de su cura. Una cita que dejó unas imágenes de Quitana completamente renovada y con un cambio de look con el que la periodista dejaba entrever que no tenía reparo alguno en mostrarse públicamente tal y como es ahora y después de la quimioterapia.