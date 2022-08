El escenario que se encontrará Ana Rosa Quintana en su vuelta a la televisión

El pasado mes de noviembre Ana Rosa Quintana revelaba en pleno directo que se iba a tomar un descanso de la televisión para poder volcarse en su enfermedad. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama”, indicó con un hilo de voz. “La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante”, añadió.

“Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…”, explicó.

Después de este anuncio han sido contadas las ocasiones en las que se ha dejado ver públicamente. La periodista tuvo un encuentro con Omar Montes y también acudió al estreno de Ya son las 8 para desear suerte a su compañera, Sonsoles Ónega. Meses después, reapareció con un cambio de look, un rubio platino que le sienta de maravilla.

Pero, ¿qué es lo que le espera a la presentadora en su vuelta al trabajo? Después de pasar unas vacaciones en Sotogrande, la periodista ha regresado a Madrid para afrontar esta nueva etapa tras luchar con el cáncer. El escenario que la espera en su esperado regreso está algo cambiado, ya que no se cruzará por los pasillos a Ónega, ya que ha fichado por Atremedia y ya se encuentra dando forma al formato que presentará.

Por otro lado, Marta Riesco ha comenzado una historia de amor con Antonio David Flores y, pese a que en la actualidad se encuentran alejados del foco mediático, todavía está por verse si cuando regrese Ana Rosa, el tema vuelve a estar de actualidad. Lo mismo ocurre con los encontronazo con Joaquín Prat y Rocío Flores, así como el nuevo romance de Patricia Pardo, ya que ha iniciado una relación sentimental con Christian Gálvez tras su ruptura con Almudena Cid.