Ha sido una Semana Santa atípica para Ana Rosa Quintana que, tras adelantar sus vacaciones y tener que guardar una cuarentena preventiva tras estar en contacto estrecho con un positivo, ha podido regresar al plató de su programa. «Gracias por cubrirme», comenzaba diciendo la presentadora, agradeciendo el trabajo de todos sus compañeros durante su ausencia, y de una manera especial a la periodista Ana Terradillos, encargada de ponerse al frente del programa durante estos días. «Diez días en casa. Gracias a Dios no he tenido coronavirus», ha añadido sin poder disimular su alegría por no haber resultado contagiada.

Han sido diez días de aislamiento en su domicilio, como mandan los protocolos, durante los que la presentadora no ha dejado de trabajar, al menos hasta que sus dos hijos pequeños empezaron las vacaciones. Gracias a Skype, Quintana ha podido continuar con su labor haciendo conexiones a lo largo del directo, participando tanto en la mesa de actualidad como en el club social. Pero el pasado lunes explicaba que había surgido un nuevo ‘contratiempo’: «Mi situación se ha complicado, tengo a los chicos en casa», desvelaba entonces para confirmar que adelantaba entonces sus días de descanso y así continuar con el protocolo anticovid. «Me voy a hacer torrijas», terminaba su intervención de cara a la Semana Santa.

Ana Rosa ha regresado a su programa cumpliendo con un ritual que suele cumplir, y no es otro que el vestir de blanco siempre que estrena temporada o vuelve de vacaciones. Y así ha sido. Después de haberla visto durante su cuarentena con vistosos looks, la comunicadora se presentaba de nuevo ante su audiencia de blanco impoluto, con un sencillo y elegante traje de chaqueta.

Fue el pasado 24 de marzo cuando, tras el comienzo del programa, Quintana tuvo que ausentarse durante unos minutos, cediéndole su puesto a Joaquín Prat. Sobre las once y media, la periodista aparecía de nuevo en plató, explicando el motivo de su breve ausencia: «Gracias Joaquín por hacerme el relevo. Aquí son muy estrictos con las medidas sanitarias y tenía hora para hacerme el test de antígenos que, por cierto, ha dado negativo».

Pero tras finalizar el espacio, Mediaset anunciaba a través de sus redes sociales, que tanto Ana Rosa como Joaquín habían comenzado el aislamiento por haber estado en contacto con un positivo. «Siguiendo el protocolo de prevención covid de Mediaset España, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat comienzan un periodo de cuarentena por contacto estrecho con un positivo y serán sustituidos por Ana Terradillos y Mónica Sanz en ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Cuatro al día’, respectivamente».

Siguiendo el protocolo de prevención Covid de Mediaset España, @anarosaq y @PratSandberg comienzan un periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso positivo y serán sustituidos por @anaterradillos y @MonicaSLaliena en @elprogramadear y @cuatroaldia respectivamente. — Mediaset España (@mediasetcom) March 24, 2021

Poco después era la propia Ana Rosa la encargada de tranquilizar a sus seguidores con un tweet: «Tanto Joaquín como yo nos hemos hecho pruebas de antígenos y hemos dado negativo en covid, pero siguiendo el protocolo haremos cuarentena y nos realizaremos nuevos test pasados unos días. Estamos fenomenal y espero que sigamos así».