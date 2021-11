Ana Rosa Quintana ha comenzado esta mañana su programa con un difícil anuncio. La veterana periodista ha revelado ante las cámaras que padece cáncer de mama y que va a estar una temporada alejada de la pequeña pantalla para someterse a un tratamiento: “me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia”, ha sentenciado en directo.

A sus 65 años y recién estrenada la temporada 18 en antena, Ana Rosa deja el espacio en manos de los actuales copresentadores, Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat. Aunque va a dar un paso atrás para hacer lo que no ha hecho hasta ahora, no tiene intención de desvincularse del todo: “por una vez en la vida me dedicaré a mí y a mi familia. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es solo un bache en la vida. Nos vemos pronto”, ha dicho.

La veterana comunicadora asegura sentirse muy afortunada y ha querido recalcar la importancia que tienen las revisiones periódicas para una detección precoz. Han sido muchos los que han querido mostrar su apoyo a la periodista en este complicado momento, como Julia Otero, que hace apenas unos días anunciaba a través de las redes sociales que había superado el tratamiento contra el cáncer de colon: “la montaña parece muy alta, querida Ana Rosa Quintana. Lo es, pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible, pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida”, ha expresado la periodista. Además de la locutora, otras personalidades como Isabel Díaz Ayuso, Susanna Griso, Edmundo Bal, Gloria Lomana o Toñi Moreno también le han dedicado unas palabras de cariño.

En estos momentos, la periodista cuenta con el apoyo de su familia, pero también de sus compañeros de profesión, a los que considera su ‘otra familia’. Muy emocionados se ha mostrado especialmente Patricia Pardo, que apenas podía contener las lágrimas y que ha definido a Ana Rosa como una roca, pero también Joaquín Prat o Ana Terradillos. Serán ellos tres quienes estén frente a las cámaras en ausencia de la comunicadora. Dentro de esta familia televisiva se encuentran además los colaboradores de las diferentes secciones, así como el resto de personas que trabajan en el programa.

Sin embargo, el mayor apoyo que puede recibir la periodista en estos momentos es el de su familia, especialmente su marido, Juan Muñoz, con quien lleva casada 17 años y sus tres hijos, Juan y Jaime -fruto del matrimonio con el empresario- y Álvaro Rojo, su hijo mayor, fruto de su primer matrimonio con el periodista Alfonso Rojo. Álvaro está casado con la psicóloga Ana Villarrubia desde el año 2016, que además es compañera de cadena de la comunicadora.

Además de su marido y sus hijos, su hermano es uno de los pilares de su vida. Enrique Quintana mantiene una relación muy especial con la periodista y, de hecho, habló con mucho cariño de él en un debate sobre la polémica de los Pantoja: “a mí mi hermano me dice que va a demandar a mi hijo, y vamos, le tiro por la ventana. Que nunca me lo diría porque es adorable, que ha venido esta mañana a verme y me ha dado un beso”.