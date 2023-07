Ana Rosa solo podrá vestir de blanco esta semana y este es el motivo

Ana Rosa ya ha dado el pistoletazo de salida a una semana marcada por la presencia política en su plató. Con motivo de las próximas elecciones generales, convocadas para el 23 de julio, la periodista ha querido dar voz a los diferentes partidos que lucharán por el paso a la Moncloa.

El primero en ser entrevistado ha sido Alberto Núñez Feijóo que, además de desvelar los detalles de su futuro si llega a la presidencia del Gobierno, ha informado sobre cómo serán las leyes que llevará a cabo. Asimismo, el líder del Partido Popular ha dado pequeñas pistas de la que será su vicepresidenta, dejando claro que no es Isabel Díaz Ayuso: «Es una mujer, es política, ha gobernado y en el Gobierno de España no ha estado». Por último, ha contado cómo pretende actuar contra la violencia de género y la okupación. Mañana estará en plató Pedro Sánchez y el jueves Yolanda Díaz, una visita que se producirá después de sentarse ambos con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco.

Alberto Núñez Feijóo en ‘El programa de Ana Rosa’ / Gtres

Un problema cromático

Para la ocasión, Ana Rosa se ha enfundado en un look blanco, un color fetiche al que suele recurrir en ocasiones especiales, como cuando da comienzo cada temporada de su programa en Telecinco. Sin embargo, esta vez el significado ha ido un paso más allá. Como ella misma ha desvelado, esta semana solo podrá vestir de blanco, con el objetivo de no posicionarse con ninguno de los partidos políticos que se juegan el puesto en el Gobierno. «Una semanita que solo me voy a poder vestir de blanco, porque no te puedes poner azul, no te puedes poner rojo, no te puedes poner verde, no te puedes poner fucsia…», ha dicho firme.

Ana Rosa Quintana en su programa / Telecinco

Una cuestión a la que uno de los colaboradores ha respondido con humor: «Ahora el naranja se ha quedado libre». Cabe recordar que esta tonalidad representaba a Ciudadanos, que hace unos meses tomaba la decisión de caerse de las elecciones generales. «No es mi color», ha respondido Ana Rosa, añadiendo que de negro no podía vestir por las altas temperaturas de la capital. Y es que, lo cierto es que desde su regreso a la televisión, Ana Rosa ha destacado mucho por sus looks, arriesgando como nunca antes, dando una imagen más jovial y renovada y, sobre todo, utilizando el color blanco cuando la ocasión lo merecía.

Ana Rosa Quintana en su programa / Telecinco

El blanco, su color fetiche

Desde hace años, la periodista ha utilizado el color blanco para arrancar cada temporada de El programa de Ana Rosa, como una especie de ritual para la buena suerte. Y así lo demostró en su regreso tras recuperarse del cáncer de mama que le hizo alejarse de la televisión. Después de 342 días, la presentadora volvía a coger las riendas de su programa el 10 de octubre de 2022. Entonces, volvió a escoger una camisa blanca de lo más elegante para comunicar a su fiel audiencia que estaba de vuelta: «Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí (…) El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguir desde el sofá de mi casa. El milagro es que yo hoy esté aquí. Bienvenidos».