Jano Mecha, colaborador de El Programa de Ana Rosa, ha protagonizado un momento ‘tierra, trágame’ que pasará, sin duda, a la historia de la televisión. El periodista ha descubierto en pleno directo que su casa se ha convertido en un lugar donde se graban escenas pornográficas y, además, el actor de la misma podría ser el novio de un cantante muy famoso.

La insólita reacción de Jano Mecha

Jano Mecha es uno de los redactores más queridos y longevos entre las filas de comunicadores de El Programa de Ana Rosa. Hace veinte años, en 2005, que el periodista pasó a formar parte de la plantilla de la cadena de Fuencarral -aunque durante un tiempo, en la primera década de los dos mil también estuvo en Atresmedia-. Tras pasar graduarse en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, el presentador fichó por Telemadrid en el programa Esta es mi gente. Sin embargo, ahora ha encontrado su sitio al lado de la reina de las mañanas, donde trabaja desde hace dos décadas. Ha sido allí donde ha descubierto una insólita anécdota de su casa.

El presentador ha descubierto, que había alquilado su casa para uso turístico, que ha sido utilizada para grabar escenas de producciones para adultos. Ha sido Máximo Huerta -que hace unos días protagonizó un tenso encontronazo con Emiliano García-Page-, el que ha contado esta información: «¿Te puedes creer que Jano ha alquilado su casa y se ha encontrado que la están utilizando para vídeos porno». Una información que ha confirmado el propietario de esta casa.

Jano Mecha, colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’. (FOTO: TELECINCO)

«Me han mandado el vídeo y he reconocido mi casa. Me lo ha mandado un amigo», ha contestado Mecha, que ha contado cómo ha llegado hasta este vídeo, con el que se ha mostrado muy indignado. «Tendré que pedir derecho de plató o algo», ha comentado. «Tienes que entrar y limpiar todo. Cambiar colchones y todo. A saber qué fluidos puedes encontrar», le ha aconsejado Ana Rosa Quintana, que ha querido saber detalles de su domicilio y de esta anécdota.

«Me lo alquilaron por unos meses, como 7 u 8. De momento solo he visto este vídeo. Igual hay más escenas, pero prefiero no verlas. Lo he pasado rápido y hay lugares de mi casa que se han revalorizado sin duda alguna. Este vídeo tiene 4 o 5 años por lo menos. Yo le dejé las llaves en mano», ha explicado Mecha.

Además de algunos detalles de las escenas, en el plató también han comentado que uno de los actores de esta producción audiovisual sería Max Barz -que tiene una cuenta en Onlyfans -una plataforma de cine para adultos-, el nuevo novio del cantante Ricky Martín, con el que ha empezado una historia de amor tras poner fin a su historia de amor con Jean Yosef -aunque muchos comentan que el actor de cine para adultos se habría entrometido antes en el matrimonio-.