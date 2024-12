Este pasado 12 de diciembre, Ana Obregón vivió una jornada inolvidable. La actriz realizó una rueda de prensa con motivo del partido benéfico que se realizará el próximo día 28 en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, cuya recaudación estará destinada íntegramente a la Fundación Aless Lequio, que nació con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer, y que presiden Ana Obregón y Alessandro Lequio.

En el marco de esta importante cita solidaria, Ana Obregón se pronunció sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Voy a hacer el saque de honor con la presidenta de la Comunidad de Madrid», indicó con orgullo. Además, también se deshizo en halagos hacia ella. «Me encanta cómo habla. Es una gran política», comentó.

Ana García Obregón en un evento solidario. (Foto: Gtres).

Después de reaparecer públicamente, Ana Obregón compartió un post agradeciendo la acogida del evento solidario en el que participarán numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país. Además, en dicha publicación volvió a hacer especial mención a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La situación personal de Ana Obregón

Por otro lado, Ana Obregón aprovechó esta intervención pública para aclarar cómo es su situación con Alessandro Lequio. «Es el padre de mi hijo y me ha dado el amor de mi vida y nunca podré estar mal con él. Nunca he estado mal con él, eso son cosas que decís. En cuanto a si ha visto a Anita o no, es nuestra intimidad y nosotros no nos pronunciamos», indicó, para después añadir que está volcada en Anita y en la Fundación en honor a su hijo Aless. «No tengo tiempo para el amor», aclaró. «El año que viene y el otro no voy a aceptar grandes trabajos, para estar con mi niña», comentó.

Ana García Obregón en un evento solidario. (Foto: Gtres).

«Con Anita vuelvo a vivir las Navidades porque hace cuatro años dejaron de existir para mí. Fue duro porque primero fue mi hijo y en un año mis padres, pero ahora está la casa llena de luces, con el árbol y Papá Noel por todos lados. Es la magia de la Navidad, aunque será agridulce porque no está mi hijo», añadió.

Ana García Obregón en un evento solidario. (Foto: Gtres).

Además, también hizo una confesión con la que destacó el papel que tendrá en el futuro Ana Sandra. «Quiero involucrar a Anita en la Fundación de su padre cuando vaya creciendo y cuando yo no esté. Ella será la presidenta», aclaró, orgullosa.

La llegada de Ana Sandra

Fue el 20 de marzo de 2023 cuando llegó al mundo la pequeña en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos. Ana Sandra nació mediante gestación subrogada a través de la genética de Aless Lequio, su padre biológico fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía. De esta manera, Ana Obregón cumplió la voluntad de su hijo de que tuviera descendencia tras su partida, tal y como ella misma confesó en ¡Hola!. «Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él», indicó la presentadora poco después.