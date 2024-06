Alessandro Lequio responde implacable a Alejandra Rubio: "Nadie se la puede tomar en serio"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han posicionado en el centro del huracán mediático de nuestro país tras conocerse que se convertirán en padres, el próximo mes de diciembre. Como no podía ser de otra manera, la noticia se ha posicionado como tema central de multitud de mesas de debate de nuestro país, donde la nieta de María Teresa Campos y el hijo de Mar Flores han sido objeto de numerosas críticas, las cuales han sido contestadas por la propia Alejandra durante su reaparición en el programa Así es la vida.

«Yo no he dado una exclusiva poniendo verde a mi madre o hablando de mi familia, solo he compartido una noticia para evitar que personas como Lequio las cuenten de una forma fea, porque no me da la gana. Ya está, es simplemente eso», decía Alejandra, lanzando un contundente dardo a Alessandro Lequio, quien desde que salió a la luz la noticia del embarazo, expresó que le parecía «una irresponsabilidad como una casa».

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’. (Foto: Mediaset)

Haciendo gala de su sinceridad, el italiano no ha optado por el silencio, y tan solo veinticuatro horas después, ha respondido las palabras de Alejandra desde el plató del programa Vamos a ver: «Ó sea, que vendió la exclusiva para que yo no diera la noticia. Pues muy buen argumento me parece a mí», comenzaba a decir con un tono irónico.

Alessandro ha continuado comentando las declaraciones de Alejandra y, ante la afirmación de que no había concedido la exclusiva para ganar dinero, se ha mostrado completamente sorprendido: «¿Que no lo ha hecho por dinero? Es para mear y no echar gota. Después de eso nadie se la puede tomar en serio, sinceramente», señalaba. «El problema de fondo es que tanto ella como su familia se avergüenzan de verdad. Y, por eso, están dando tantas vueltas. Yo creo que ya después de tantas exclusivas de toda la familia, deberían empezar a perder ese complejo porque no hay nada de malo», proseguía.

Alessandro Lequio en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Por otro lado, Lequio ha señalado que le llama especialmente la atención como Alejandra dio una versión completamente contraria a la que ofreció Terelu Campos en su entrevista concedida en el programa ¡De Viernes!: «Yo creo que lo peor de todo fue su soberbia y su actitud desafiante. Fue lamentable. Entró en un mar de contradicciones. Ella ha dicho que no lo hacía por dinero y la madre el viernes dijo que era por tener un colchón de tranquilidad. Que se pongan de acuerdo», sentenciaba.

Alessandro Lequio en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Cabe recordar que Alejandra Rubio negó por completo (desde el plató de Así es la vida) haber cobrado 85.000 euros por la portada que protagonizó junto a Carlo Costanzia en la revista ¡Hola! Ademas, aseguró que «no iba a vivir de las exclusivas» porque nunca había vendido su vida y así iba a seguir siendo. «Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque la tripa no la puedo ocultar. Es lo único que tengo que decir. Lo quería hacer de una forma bonita, ni siquiera por dinero», comentaba la influencer.