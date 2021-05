Cada día es un recuerdo de Ana Obregón para su hijo Álex, pero hay fechas señaladas en el calendario difíciles de olvidar y que para ella es una manera de viajar a los días más felices que pasó junto a él. El domingo 9 de mayo ha sido uno de esos momentos inolvidables que la actriz y presentadora tiene grabados a fuego en su corazón. Y ha sido a través de sus redes sociales como ha querido hacer partícipes a sus seguidores: publicando un bonito post cargado de sentimientos y donde Álex Lequio ha vuelto a ser el protagonista.

«9 de Mayo 2014. Uno de los días más felices de tu vida y de la mía. Te graduaste en dos carreras con la máxima puntuación en una de las mejores y más más exigentes Universidades del Mundo, la Duke University», comienza escribiendo junto a varias imágenes de ese día.

«Conseguiste que te admitieran encerrándote en tu habitación, estudiando sin parar durante más de un año . Pero lo que más te gustaba era que tus padres se sintieran orgullosos de ti. Y lo estamos, Aless . Me siento la madre más orgullosa del mundo. Y la más triste….», termina diciendo.

Nada más publicar el post en sus redes sociales, sus ‘followers’ volvieron a transmitirle todo su cariño, intentando arroparla una vez más con su calor. «Qué dolor siempre en tus comentarios querida Ana!! Mucho ánimo y fuerza!! Todo mi cariño», escribía el coreógrafo Poty Castillo.

La actriz Lidia San José, con quien trabajó en la serie ‘A las once en casa’ alabó la actitud de Obregón desde que perdió a su único hijo hace casi un año: «Siempre se me parte el corazón leerte, y a la vez me llena de orgullo saber que estás transformando ese dolor en una organización para ayudar a la investigación de esa terrible enfermedad».

El próximo 13 de mayo se cumplirá un año de la muerte de Álex. Sus padres, su novia, Carolina Monje, y sus amigos siguen con su día a día teniéndole siempre en el recuerdo. Y aunque cada uno vive su duelo a su manera, su madre es quien decidió retirarse de la vida pública hasta encontrarse con las fuerzas suficientes.

Así ocurrió el 31 de diciembre cuando quiso despedir al que había sido su año más difícil, con el objetivo de dar esperanza a todo el que la estaba viendo por televisión acompañada de una Anne Igartiburu que dio su sitio a su compañera en un momento muy difícil y muy especial. Una vez más volvió a aparecer en un acto, cuando decidió recoger el premio Yago, en reconocimiento a toda su carrera profesional.

Pero estas semanas están siendo harto complicadas para ella. El 2 de mayo publicó un nuevo post lleno de dolor en su primer Día de la Madre sin su hijo. Una emotiva publicación en la que compartió cuáles fueron las últimas palabras que le dijo Álex antes de su despedida: «Cuando quieras verme solo tienes que cerrar los ojos y escuchar un susurro con lo último que te dije: ‘Te quiero desde siempre y para siempre, Mamá’».