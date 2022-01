La gran noticia que ha conseguido alegrar a Ana Obregón

No todo iban a ser malas noticias para Ana Obregón. La presentadora daba la bienvenida al 2022 confinada por covid, motivo por el que tuvo que cancelar su aparición en las Campanadas desde la Puerta del Sol junto a Anne Igartiburu para Televisión Española. No obstante, gracias a la efectividad de las vacunas y a la menor letalidad de la variante ómicron, la protagonista de Ana y los 7 puede presumir de haber superado el coronavirus con creces, al igual que su padre.

Así mismo lo anunciaba Obregón a través de su Instagram. Y es que pese a tener 95 años, su progenitor ha luchado contra el virus y ha conseguido ganarle la batalla: “Tal día como hoy hace dos años. Me he quedado absorta mirando esta foto, cuanto amor en un sofá, la cara de felicidad de los tres. Pero sobre todo la mía, cuando me creía invencible y que podía luchar para que mi hijo se curara. Que ilusa. Y sin embargo aquí estoy con mi padre que con 95 años acaba de SUPERAR el COVID. Gracias vacunas, gracias científicos, gracias farmacéuticas y sanitarios. Ahora a ponerse las pilas para investigar más tratamientos contra el maldito cáncer, por favor”, escribía la actriz en el pie de una imagen de lo más emotiva en la que posaba desde un sofá junto a sus padres.

Quién le iba a decir a Ana Obregón que su vida iba a dar un giro de 180 grados tras tomar esa imagen. Fue el 13 de mayo de 2020 cuando la presentadora recibía uno de los mayores varapalos que la vida podía darle: su hijo Álex fallecía a los 27 años de edad a consecuencia del cáncer del que fue diagnosticado hacía dos años. Tras una durísima lucha, el cáncer le ganó la batalla al joven dejando así a una Ana completamente devastada y que a día de hoy recuerda a su hijo en todas y cada una de sus publicaciones en redes sociales y de sus apariciones en televisión. Por si fuera poco, Ana también tuvo que afrontar la pérdida de su madre el pasado 22 de mayo de 2021 a los 95 años. Una muerte que llegó a su vida de manera inesperada cuando aún no había podido asimilar la triste despedida que tuvo que hacer a su hijo.

La vida parecía haberse vuelto cuesta arriba para Ana Obregón, motivo por el que había decidido refugiarse en sus compañeros de profesión para dar luz a los distintos proyectos que tenía preparados Televisión Española de cara a esta recién pasada Navidad. Fue durante la noche del 24 de diciembre cuando la presentadora se convirtió en la protagonista indiscutible de Telepasión, el programa con el que la cadena amenizó la Nochebuena a su audiencia a golpe de baile y música, siendo un éxito rotundo. Pero los planes de Ana no quedaron ahí y estaba dispuesta a dar las Campanadas por segundo año consecutivo junto a Anne, algo que finalmente no pudo abordar a consecuencia de su contagio por covid.