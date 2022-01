Fin a la Navidad 2021-2022 y respiro para Ana Obregón. Es probable que no recuerde estas fiestas como las mejores. Su inoportuno contagio en Covid días antes de dar las Campanadas dio al traste con todo. Adiós a uno de los pocos planes que actualmente le ilusionan. Iba a ser su segunda aparición en Fin de Año tras la muerte de su hijo, el mazazo más grande de su vida, tras el rotundo éxito que supuso la primera. Pero el destino le jugó una mala pasada.

Lejos de querer regodease en la pena y la mala fortuna, Ana Obregón ha sacado el lado positivo de este revés. Lo ha hecho siendo fiel a la retórica que habitualmente exhibe en Instagram.

A través de una imagen suya de espaldas, caminando por un bosque nevado, y que invita a la reflexión, Ana Obregón comienza diciendo que «Ya no temo a nada…». Un inicio valiente con el que deja claro que ha encontrado fortaleza en la debilidad. «Ni a mis sombras que con tu luz forman este bellísimo atardecer del día de Reyes. Ni a la soledad disfraza de destino . Ni al dolor vestido de esperanza. Ya no temo ni al propio miedo… Ni a la vida sin ti y mucho menos a la muerte contigo», continúa.

Por último, no podía faltar el recuerdo a su hijo Aless Lequio, la luz que le guía a cada paso que da desde que en mayo de 2020 diese su último suspiro de vida: «Gracias Aless , mi amor, mi todo, me has concedido la verdadera LIBERTAD .🌟 #libertad #diadereyes #soledad #esperanza #miedo #atardecer #gracias #soylibre #alessforever 💔».

Un mensaje que actúa como epílogo de esta Navidad tan extraña para ella. Si algo tiene la bióloga es una facilidad asombrosa para expresarse con sinceridad en sus redes. Así lo hizo cuando supo que no podía presentar las campanadas: “Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado». Jacob Petrus fue su sustituto, si bien la ausencia de Ana Obregón siempre se hace notar, por más que su relevo lo hiciera fabulosamente.

Especialmente emotiva fue la publicación que Ana Obregón hizo unas horas antes y que actuó como mensaje a los Reyes Magos. Una foto del primer día de Reyes de Aless Lequio y otra del último. Su hijo volvía a estar presente. La madrileña recordaba que hace dos años les pidió que salvaran a su hijo y que no se cumplió: «Queridos Reyes Magos: Creo que no voy a pedirles nada, porque ya no tengo nada que pedir para mi. Ustedes saben que cada año tenía un ritual con mi niño y les escribíamos cartas con nuestros deseos que espero recibieran .Hoy he encontrado la mía que les mande hace 2 años .. la carta en la que les pedía que salvaran la vida a mi hijo del cáncer porque era la persona más buena , luchadora, especial , generosa y divertida del universo. Porque era la persona que más me quería y la persona que yo quería más del mundo. Ni caso me hicisteis».