Ana Obregón pelea para salir de esa tristeza en la que vive instalada desde que falleciese su hijo. Ha pasado más de un año pero el dolor continúa siendo insoportable y ella ha encontrado en su cuenta de Instagram la manera de canalizarlo. Sin embargo, se hizo más duro todavía el pasado mes de mayo con la muerte de otro pilar en su vida: su madre. Dos pérdidas irreparables que han teñido su corazón de luto.

Este lunes 26 de julio es un día especial en la familia por ser Santa Ana. En un día que debiera ser de celebración para ella, la actriz no puede más que acordarse de la figura de su progenitora. Y así se lo ha hecho saber a todos sus seguidores de Instagram, con una imagen junto a su madre, acompañada de un bonito pero duro mensaje.

Ana Obregón ha desnudado sus sentimientos públicamente para hablar a la mujer que la trajo al mundo. Y es que es el primer santo que pasan separadas, cuando antaño era una fecha que celebraban juntas: «Siempre hemos celebrado nuestro Santo juntas. Hoy he enviado un ramo de Peonías blancas al cielo como hacía siempre , con una nota de perdón. Perdona Mamá por no haber entrado todavía en tu duelo, pero es que ya no me quedan lágrimas. Así que tengo que engañarme a mi misma pensando que aún tengo a mi mejor amiga sujetándome la mano con ese amor infinito que solo puede dar una madre. Feliz día a todas las “Anas”! #mama #aless #forever 🌹💔», ha concluido. Un mensaje devastador que ha recibido el apoyo de numerosos amigos que han dejado su comentario.

Ana Obregón madre falleció el pasado 22 de mayo a los 95 años de edad tras el enésimo ingreso hospitalario que tuvo que afrontar. Su hija estuvo junto a ella hasta casi el último suspiro de vida, pero ha dejado un hueco muy difícil de llenar, que se suma a la tristeza que ya sentía por la dura marcha de Álex Lequio. De ahí que la bióloga reconozca no tener ya lágrimas.

A sus 66 años, Ana se ha tenido que enfrentar a la muerte de dos familiares directos, algo para lo que nadie está preparado, mucho menos cuando se trata de un hijo. Por suerte para ella, a su lado goza de la compañía de buenos amigos. Uno de ellos es Ra, junto a quien ha estado veraneando unos días en Mallorca y al que dedicó unas bonitas líneas en Instagram recientemente: «Esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Te ayuda en los momentos difíciles. Si te alejas, te sigue. Si pierdes el camino, te guía….», comentaba Ana Obregón, que poco a poco vuelve a aprender a sonreír. La vida le ha pagado con la peor moneda posible, pero sigue entera y dispuesta a salir hacia delante.