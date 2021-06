Ana Obregón está atravesando el peor momento de su vida tras la pérdida de Álex Lequio, que murió como consecuencia del cáncer contra el que estuvo luchando cerca de dos años. Desde entonces, Ana no ha vuelto a ser la misma, y son continuos los homenajes al joven emprendedor en sus redes sociales. Este domingo, la actriz ha compartido una demoledora frase con la que confirma el dolor que está sintiendo un año después del triste fallecimiento del fundador de Polar Marketing. “Hoy hace 13 meses que me enterraron contigo”, ha escrito en una imagen en la que aparece con Álex de pequeño.

Eso no es todo, porque también ha publicado otra en la que posa junto al hijo que tiene en común con Alessandro Lequio durante unas de sus vacaciones. “Muchas personas no creen en héroes, pero yo tuve la suerte de conocer uno y lo supe desde el momento en que nació”, ha comenzado diciendo. Después, la actriz, ha explicado que su hijo fue la persona que más la quiso y protegió. “Me dio la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar. Fue un loquito apasionado de la vida, como siempre decía, pero la vida le traicionó demasiado joven con el maldito cáncer”, ha añadido destrozada.

“Su generosidad, solidaridad y genialidad brillan en la eternidad cada vez más intensamente. Fue mi hijo…”, ha sentenciado Obregón. Son varias las ocasiones en las que se ha refugiado en la Red para expresar cómo se encuentra. Además, hace unas semanas recibió otro duro mazazo. Su madre, Ana Obregón Navarro apagó su luz el pasado 22 de mayo. “Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre”, dijo Ana en su cuenta de Instagram

La carta a las pequeñas de Tenerife

Desgraciadamente, Ana Obregón sabe lo que es perder a un hijo. Recientemente, se ha producido asesinato de violencia vicaria con las hijas de Beatriz, Ana y Olivia, por parte de su padre, Tomás Gimeno. Mientras el cuerpo de la mayor de las hermanas ha sido encontrado -en una bolsa en el fondo del mar en Tenerife-, todavía siguen las labores de rescate para dar con la bebé de 1 año, que todavía no ha aparecido, así como del propio Gimeno. La intérprete que formó parte del elenco de ‘Ana y los 7’, ha querido lanzar un mensaje a la madre de las niñas, mostrando todo su apoyo y cariño. A continuación el mensaje:

«Querida Beatriz. He seguido tu historia de esperanza y valentía desde el principio de esta tragedia. Solamente pido que ese cabrón, si cabrón y asesino, este vivo. (A los mierdas hay que llamarles por su nombre)

Y si la justicia fuera justa cuando le cojan que no entre en la cárcel unos años como hacen con todos los asesinos de sus hijos,sino que deberíamos lapidarle entre todos y yo tiraría la primera piedra. Y a ti , querida Beatriz,poco puedo decirte, porque no hay consuelo. Cuando una madre pierde un hijo nos entierran en vida. No voy a pedirte que seas fuerte, ni que pienses que está en el cielo, ni todas esas cosas que nos dicen con cariño pero que no nos ayudan en nada. Solamente puedo mandarte todo mi amor y decirte que no estás sola. Toda España está contigo y somos muchas las madres que han perdido a su hijo y que lloramos contigo».