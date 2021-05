Ha pasado un año desde que Ana Obregón perdió a su hijo Álex Lequio a consecuencia de un cáncer, y el sábado volvía a decir adiós. Esta vez al otro pilar fundamental de su vida, su madre Ana María. Ha sido un fin de semana intenso de emociones, de tristeza y de abrazos de consuelo a su padre, a sus hermanos, al resto de la familia, y también abrazos llegados de manera virtual a través de las redes sociales de sus amigos y sus seguidores, que no la dejan ni a sol ni a sombra.

La actriz y presentadora tiene el alma rota y es su perfil de Instagram la ventana a través de la que se desahoga y muestra sus sentimientos. Así lo hizo a las horas de perder a su progenitora, publicando una bonita fotografía en la que aparece su madre sosteniendo a Álex siendo un bebé. «Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá, cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre», escribía rota de dolor.

Solo dos días después, la bióloga ha vuelto a publicar un nuevo post con un tierno recuerdo donde, de nuevo, aparecen abuela y nieto frente al mar, en su casa de Mallorca. Una instantánea en la que los dos aparecen de nuevo abrazados y sonrientes, y que a Ana le evoca uno de los momentos más bonitos que ha tenido con ellos en distintos momentos de su vida. «¿Cuántos cuentos me contaste Mamá cuando era pequeña para que me durmiera? ¿Y cuántos te conté a ti, mi Álex, que cada noche querías uno distinto y ya no sabía que inventarme?», comienza escribiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Y continúa con un deseo: «Esta noche necesito que desde donde estéis me contéis un cuento muy bonito, tan bonito como esta foto que os hice en Mallorca. Así podré dormir y olvidarme por unas horas de esta vida sin vosotros».

Una vez más los mensajes de consuelo y de cariño no se han hecho esperar. «Cuántos recuerdos en esa barandilla que tenemos que seguir recordando por ellos y por ti…vamos Ana», le dice Nicolás Vallejo-Nágera. Paloma Cuevas también intentaba arroparla con unas sentidas palabras: «Ana, eres un ángel rodeado de ángeles. Te adoramos, con todo el alma. Cuántos recuerdos bonitos con tus padres!!!».

Ana María falleció el sábado 22 de mayo a los 95 años de edad, solo dos semanas después de cumplirse el primer aniversario de la muerte de su nieto Álex. La desolación y la tristeza que ha dejado fueron palpables durante su velatorio al que acudieron su marido, Antonio García, sus cinco hijos y el resto de la familia, así como algunos amigos, incluyendo a Alessandro Lequio.

El italiano se ha convertido en el mayor apoyo de Ana Obregón. Juntos comparten el enorme vacío que dejó su hijo y el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ quiso estar presente arropando a la familia. «Es la abuela de mi hijo y mi sitio es estar con ellos», afirmaba a su llegada al tanatorio de La Paz. «Para Ana especialmente es un dolor tremendo», explicaba el pasado lunes en el espacio en el que colabora.