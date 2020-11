Se cumplen seis meses de la muerte de Álex Lequio, pero el paso del tiempo no ha sanado el vacío que su temprana marcha ha dejado en sus seres queridos, especialmente en sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio. A lo largo de estos meses, tanto la actriz como el colaborador de ‘El programa de AR’ han recordado algunos de los momentos más especiales que han vivido al lado de su hijo, quien perdía la vida el pasado 13 de mayo a causa de un cáncer, contra el que luchó hasta el final sin perder la sonrisa. Álex está muy presente en las redes sociales de sus orgullosos padres, que no han dejado de rescatar recuerdos para compartirlos con todos sus seguidores. El primero en hacerlo en un día tan especial ha sido el aristócrata, quien ha publicado una entrañable fotografía en la que padre e hijo aparecen en Pinerolo, una coqueta localidad italiana situada a escasos kilómetros de Turín.

El ex de Antonia Dell’Atte ha acompañado la publicación con una fecha, 13/11/2004, además del hashtag que siempre está presente en sus post, #AlessForever. En la instantánea, disparada hace 16 años, Alessandro y Álex posan junto a una estatua del héroe de guerra Clemente Lequio di Assaba.

Desde la muerte de Álex, Ana Obregón ha encontrado en las redes sociales una herramienta más para compartir su dolor, así como la evolución de su estado anímico con sus miles de fans y seguidores.

Ana Obregón despedirá este año, el más doloroso de toda su vida, con un nuevo mensaje para su hijo. La presentadora se pondrá de nuevo delante de las cámaras para decir adiós al 2020 al lado de Anne Igartiburu, desde la Puerta del Sol de Madrid. “Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti ‘MI TODO’. Este año las campanadas resonarán en la eternidad”, reveló Ana en Instagram, junto a una imagen en la que aparece junto a Luna, la fiel mascota a la que también tuvo que despedir el pasado mes de junio.

Así, la presentadora acompañará una vez más a los telespectadores de la cadena pública en esta tradición que este año cobra más importancia que nunca.