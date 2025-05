La vuelta de Gloria Camila a la televisión ha removido los cimientos de una de las familias más mediáticas de este país. Un regreso tras varios meses apartada de los medios que no ha estado exento de polémica. A lo largo de sus intervenciones tanto en el programa ¡De viernes! como en Fiesta, la hija de Rocío Jurado ha hecho un repaso a toda su vida y no ha evitado ningún tema. Un balance que ha hecho que Ana María Aldón reviva todos los episodios desagradables que sufrió en esa casa y recuerde el inicio de la mala relación con Gloria. Un comentario muy desagradable en el que la excluía y la desmerecía: «No te confundas, esa no es mi familia», le decía a su padre con apenas 11 años. Ese es el verdadero motivo por el que actualmente no tiene relación con la influencer.

Pese a que Ana María Aldón lleva ya tiempo colaborando en el programa Fiesta, sus intervenciones no se basan en hablar de las desavenencias que la distanciaron de Gloria Camila. Pero su turno ha llegado tras las palabras de la hija del torero, sobre las que no ha dudado en pronunciarse para dar su versión de lo ocurrido. Su paso por Zaragoza, los desprecios, la relación con la hija de su marido, el prematuro embarazo, el cuestionamiento de la paternidad de su hijo o la enfermedad han sido algunos de los temas que ha querido aclarar Aldón.

Ana María Aldón en De viernes. (Foto: Telecinco)

El origen del distanciamiento

La mayor sentencia en cuanto a la relación de Ana María Aldón y Gloria Camila fue firmada por parte de la hermana de Rocío Carrasco. Aldón relata un episodio en el que ella, junto a José Ortega Cano y el resto de los integrantes, iba a poner rumbo al sur. Al ir a recoger a Gloria al colegio, le plantean el viaje y se cuestiona si van a ir en coche o en AVE. A lo que Ortega Cano le contesta que en coche, todos juntos y en familia. Una respuesta que no le sentó nada bien a la por entonces niña que quiso desmarcarse por completo: «No te confundas, esa no es mi familia», sentenció. Unas palabras que hicieron mella en Ana María y en las que sitúa el inicio del fin de la relación con la joven.

Ana María Aldón con Gloria Camila. (Foto: Gtres)

Pero ese no fue el único momento incómodo para la de Sanlúcar junto a la saga del torero. Recuerda muchos episodios en los que no se ha sentido aceptada por el núcleo duro del clan. Pero ha querido poner en valor a dos personas: Aniceto y Mari Carmen. Por parte del matrimonio que forman la hermana de Ortega Cano y su cuñado, siempre se ha sentido valorada, respetada y querida durante su paso por la familia.

La respuesta de Kiko Jiménez

Otro de los temas que Gloria Camila no ha querido pasar por alto ha sido el duro episodio que supuso la ruptura con Kiko Jiménez. Como resumen de su tiempo en pareja, no duda en admitir que se enamoró de una persona con piel de cordero y por ello se confundió en muchas de sus decisiones.

Kiko Jiménez en De viernes. (Foto: Telecinco)

Unas palabras a las que su ex no ha dudado en reaccionar. Posiciona los celos como eje principal de su relación y habla de una llamada en la que ella reconoce que no tiene nada en contra del colaborador. Unas afirmaciones que hoy en día chocan tras las intervenciones de Gloria en televisión, en las que no duda en poner el foco en la mala relación que mantenían y el daño que le ha hecho Jiménez.