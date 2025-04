Gloria Camila confiesa el verdadero motivo por el que ha roto con Ana María Aldón

Gloria Camila Ortega, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, ha reaparecido en ¡De Viernes! a través de una entrevista exclusiva que ha revolucionado la crónica social. Por fin ha desvelado el verdadero motivo por el que no tiene relación con Ana María Aldón. Considera que se ha aprovechado de la fama de su familia y reconoce que en estos momentos no sabe nada de ella. Es la madre de su hermano menor y la respeta, pero parece no se sentirse cómoda a su lado.

«Yo con Ana no entablo conversación, no tengo contacto, no tengo por qué hacerlo», le ha explicado a Santiago Acosta, presentador del programa. Después ha hecho un matiz importante: «Nosotros sí tenemos en cuenta que es la madre de mi hermano y por lo cual le tenemos un respeto, pero ella no lo tiene al mismo nivel». Considera que la diseñadora no ha sido justa, de ahí que haya perdido toda la confianza que le dio en su momento.

Gloria Camila ha explicado que todo empezó cuando Ana María Aldón se hizo famosa: en Supervivientes. Antes de esto se ganó el apoyo de la familia, pues demostró que sus intereses eran sinceros y que no estaba con Ortega Cano por nada que tuviese que ver con la popularidad. Sin embargo, Telecinco llamó a su puerta y ella se convirtió en un personaje público. Ese fue el principio del fin.

Gloria Camila en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La influencer ha declarado: «El hecho de ir a Supervivientes creo que fue un antes y un después. Tenemos que aceptar de dónde venimos y quiénes somos. Igual que soy hija de, ella es mujer de o ex mujer de».

El final de la relación

La mala conexión entre Gloria Camila y Ana María Aldón era un secreto a voces, incluso cuando la andaluza todavía estaba casada con José Ortega Cano. No obstante, Gloria promete que durante un tiempo sí estuvieron unida, «exceptuando que a veces no he estado de acuerdo con algo y lo he dicho. Tengo libertad de opinión y expresión».

El maestro entró en la cárcel de Zaragoza después del accidente que tuvo. Ana María estaba embarazada y se mudó allí para estar cerca de él. Este gesto hizo que Gloria Camila le mirase con buenos ojos, pero el paso del tiempo le demostró, según su punto de vista, que nada era fruto de la casualidad.

Ana María Aldón con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Gloria quiere contar la verdad para que todo el mundo sepa su punto de vista. Después de todo lo que ha pasado, cree que Aldón ha utilizado la fama de José Ortega Cano para convertirse en una estrella mediática. No obstante, su matrimonio con el torero realmente ha sido bueno, pues de ahí nació un niño que es la alegría del clan.

«Es una de las personas más maravillosas que hay en mi vida. Yo creo que al final el tiempo pone todo en su lugar. Y, al final, me han dado lo más bonito de la vida que es mi hermano José María», comenta la invitada de ¡De Viernes!

Pasión por Ortega Cano

José Ortega Cano en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

José Ortega Cano lo pasó muy mal cuando falleció Rocío Jurado, en 2006. El torero se refugió en sus hijos y fue ahí cuando entabló una relación especial con Gloria, quien se convirtió en su gran apoyo. Siempre han estado unidos y forman un buen equipo, por eso la joven empresaria no se planteó cerrarle la puerta a Ana María Aldón cuando entró en su familia.

«Me la presentó (Ortega Cano) en un restaurante que había en el pueblo. Me dice que es una amiga suya, y bien, normal, simpática. A mí es que no me tiene que gustar. Yo la juzgué como una amiga especial de mi padre. La relación con mi padre no tenía que cambiar», declara, intentando zanjar la polémica.