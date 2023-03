La actriz Ana Fernández rinde homenaje a su novio fallecido a través de una emotiva carta viral

Aunque es considerada una de las figuras más destacadas del cine español, Ana Fernández no ha dejado de lado su faceta más personal ni mucho menos sus raíces. Tanto es así, que siempre que tiene oportunidad, no duda en hacer de sus redes sociales su mejor escaparate a la hora de mostrar a sus más de 800 mil seguidores en Instagram algunos detalles sobre su vida privada, entre los que está la relación que mantuvo con Santi Trancho y de la que a día de hoy sigue acordándose.

Han pasado ya ocho años desde que Santi Trancho, cámara que solía acompañar a Frank Cuesta en sus aventuras en Frank de la jungla, sufrió un accidente de moto por el que perdió la vida poco antes de cumplir 32 años, sumiendo a sus seres queridos en la más absoluta tristeza y también a la protagonista de Los Protegidos, que era su compañera de vida por aquel entonces. Es por ello que esta última no ha dejado de tener muy presente al que fuera su novio en sus pensamientos y en su día a día en general, motivo por el que ha protagonizado un tierno mensaje que no ha pasado desapercibido dentro del universo 2.0: «Dicen que el tiempo cura las heridas… Yo creo que nos ayuda a ir sosegando ese dolor que nos arrolla, ese cúmulo de sentimientos deben quedarse en un lugar muy especial de nuestro ser, una cajita diseñada con cariño, para abrirla cuando queramos y regodearnos en recuerdos y en nostalgia… Cada minuto que pasa, cada hora, día, semana, mes, hasta 8 años (en mi caso)», comenzaba escribiendo, para después abrir su corazón al máximo nuevamente: «Durante todo este tiempo, mientras diseñaba mi cajita preciada, muchísima gente me habéis escrito y me seguís escribiendo porque os había ocurrido lo mismo (estabais sufriendo la pérdida de una pareja, [email protected] por accidentes de moto, coche…) y me pedíais ‘consejo’ para salir adelante… A día de hoy no deja de abrumarme porque pienso ‘¿yo, dar consejos?’ Si solo he seguido respirando», indicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989)

Pero su declaración de intenciones no ha quedado ahí, y la artista ha hecho una reflexión que probablemente sea de vital importancia para todas aquellas personas que por circunstancias de la vida han tenido que afrontar una situación similar a la de ella, armándose de valor para seguir adelante: «El tiempo es muy sabio y me ha ido enseñando sin yo darme cuenta. Resulta que no solo se trata de respirar, se trata de rendirte ante la vida/universo/dios o como lo quiera llamar cada uno. Rendirse no es renunciar, es dejar de ir en contra de algo tan superior que está fuera de nuestro control, es hablar y hablar, es llorar, es acudir a una terapia en condiciones para tratar el tema, es aprender a dejar ir, es volver a llorar, es no dejar de aprender, es amar las cosas simples, es no desperdiciar tu tiempo, es abrirte al amor, es rendir tributo al alma/energía que se fue al otro plano, es hablar y volver a hablar (…) Ya que hoy es un día especial en mi calendario, a todos los que estéis pasando por un duelo o una pérdida aquí os dejo un trocito de mi aprendizaje, porque de eso se trata la vida, de aprender», zanjaba, rindiendo así su tradicional homenaje a su ex pareja en una carta que ya reúne más de 30 mil «me gusta».