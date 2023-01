La emotiva reflexión de la hermana de Elena Huelva el Día de Reyes

Han pasado cuatro días desde que España entera llorase la muerte de Elena Huelva, la joven que contó su lucha contra el cáncer en las redes sociales, el mayor ejemplo de positividad y ganas de vivir. Un duro varapalo no solo para los amigos que había conseguido hacer en el universo 2.0, como Manuel Carrasco, Ana Obregón o Sara Carbonero, sino para su familia también. Aunque el rostro conocido de las redes era ella, su hermana y sus padres fueron muy importantes en este camino.

Ahora, con profunda tristeza pero con ganas de seguir luchando por la investigación del cáncer, su hermana Emi no ha dudado en seguir su legado y continuar con las ganas que a Elena Huelva nunca le faltaron. Con motivo del Día de Reyes, el día más mágico del año, la joven ha querido compartir un mensaje muy íntimo en su perfil de Instagram. «Hoy me he despertado feliz porque soñé que íbamos, como cada 6 de enero, a abrir nuestros regalos. Tú con tu ilusión tan desbordante y yo con mi timidez, pero las dos disfrutando el momento juntas. Luego íbamos a casa de las abuelas con todos y disfrutábamos tanto el día, como siempre», ha comenzado escribiendo a su hermana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emi Huelva (@emihupa)

Sin embargo, solo ha sido un sueño y al despertarse no ha podido evitar la tristeza. «He sentido mucha pena de no tenerte a mi lado, pero luego recordé lo que me has enseñado: no me duele nada, me encuentro bien, qué suerte tengo», ha escrito, dejando claro que esta importante reflexión la ha heredado de Elena, su gran lección de vida. «Hoy mi deseo ya no lo he podido pedir, que era el tuyo también y el de muchos más. Pero este año sé que los Reyes Magos me han traído un poco más, si cabe, de tu luz y fuerza conmigo, para que se quede ahí. Como tú dices: seguimos», ha finalizado.

Pero este no ha sido el único homenaje de Emi ha su hermana, pues también ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que Elena Huelva entona una de sus canciones favoritas. «Tu voz en mi corazón y en mi cabeza suena todo el rato. Me estás diciendo que qué hago subiendo este vídeo, que qué vergüenza, pero en el fondo te gustaba. La música y tú, tú y la música», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emi Huelva (@emihupa)

Y es que, no es ningún secreto que la pasión que Elena Huelva tenía por la música era indescriptible. Tanto es así que, como tributo, Manuel Carrasco, con quien Elena forjó una estrecha relación de amistad, ha querido componerle una canción para seguir manteniendo vivo su legado y recordarla todos los días de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

«No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma, se abrieron mis ojos, de tus emociones aprendí», arranca la canción cargada de sentimiento que el onubense ha escrito. «Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción», continúa la melodía, que no ha tardado en viralizarse y que, seguro, Elena Huelva está disfrutando desde la estrella donde ya brilla.