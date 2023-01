El país llora la muerte de Elena Huelva. Fue en la tarde de este martes, 3 de enero, cuando los familiares de la influencer dieron a conocer el fallecimiento de la joven que narraba su experiencia contra el cáncer en las redes sociales. «Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Mis ganas ganan. Gracias por todo», se pudo ver en un post desde su cuenta oficial. El velatorio se celebra este miércóles en el Tanatorio de Camas, en Sevilla.

Hasta el mencionado enclave se ha desplazado Sara Carbonero, con quien Elena Huelva mantenía una relación de lo más cercana. Visiblemente afectada, la periodista ha llegado al lugar ataviada con un estilismo oscuro, gafas de sol y un enorme ramo de flores.

Horas antes de desplazarse a Sevilla, Sara Carbonero publicaba un post en su perfil de Instagram. Publicación que además de un texto ha ido acompañado por una serie de fotografías en las que aparece Elena Huelva.

«Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele… Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir. Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera», comienza diciendo la carta

«Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú.

Siempre con tu sonrisa, tu gratitud, tu generosidad, tu preocupación por todo el mundo y tus ganas infinitas. Siempre viendo el vaso medio lleno y animando a los demás», ha añadido.

Sara ha indicado en este escrito la admiración absoluta que siente por la influencer y lo mucho que le ha enseñado desde que se cruzaron sus caminos hace unos años en Gran Vía. «Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos.

Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso», ha continuado.

Antes de finalizar, ha querido recalcar que cuidará de su hermana Emi.

«Cuidaremos de Emi, tu mitad. Otro ejemplo de amor y de coraje. Le recordaré a menudo lo mucho que la admiro y la gran mujer que es. Todo estará bien por aquí abajo pero un poco más oscuro.

Porque nos falta tu luz, porque eras faro brillando. Única e irremplazable.

Porque en tus apenas 20 años comprendiste mejor que mucha gente de qué va esto de la vida y nos diste una lección, sin pretenderlo.

Porque hacen falta en este mundo muchas más personas como tú», ha finalizado con gran tristeza.

No solo se ha desplazado al velatorio Sara Carbonero, sino que numerosos rostros conocidos, entre ellos Tomás Páramo, también se han acercado para arropar a la familia en estos complicados momentos.