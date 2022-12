Sara Carbonero termina el año de la mejor manera posible. Después de unas semanas complicadas marcadas por la intervención de urgencia a la que tuvo que someterse tras una revisión rutinaria, la periodista ya ha retomado su actividad con normalidad. Esta misma semana la veíamos disfrutando con su gran amiga, Isabel Jiménez, y otros compañeros de la cena de Navidad de la firma Slow Love, para festejar esta época tan especial. La manchega está aprovechando los últimos días del año para rodearse de sus seres queridos, sobre todo, su familia y sus amigos.

Tal como ha podido saber este digital, a pocos días de que llegue la Nochebuena, la periodista acudía a la Ciudad Deportiva del Real Madrid para apoyar desde la grada a su hijo mayor, Martín que ha seguido los pasos de su padre, Iker Casillas, en el mundo del fútbol y que juega como portero en el equipo Benjamín B. La ex mujer de Casillas se encuentra muy recuperada tras su intervención y se mostró muy cómoda junto a otros padres que también acudieron al partido. En esta ocasión, no se pudo ver a nadie más de la familia de Sara o de Iker en el encuentro.

Para esta cita, Sara Carbonero apostó por un favorecedor vestido largo de lana, a rayas, de la firma A.L.C., cuyo precio online es de 238 euros, en concreto, el Josephine Knit Dress. Completó su outfit con unas botas negras altas de ante, un abrigo gris, así como una maxi bufanda marrón, que la protegía toda la garganta para evitar coger frío.

Era ella misma la que, justo cuando se conocía que iba a recibir el alta hospitalaria, compartía en sus redes sociales un emotivo vídeo en el que daba las gracias a sus seguidores por todos los mensajes de apoyo y de cariño que había recibido a través de diferentes canales: «muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante», dijo la manchega.

Más allá de su familia y de sus amigos, quien también ha sido un gran apoyo para la comunicadora en esta etapa ha sido su nueva pareja, Nacho Taboada, con el que parece que la relación está cada vez más consolidada. Ella misma le ha dedicado algún mensaje en sus redes sociales, como cuando escribió las siguientes palabras, sin decir claramente que se refería a él: «sirva este mensaje de agradecimiento, tanto a los médicos, enfermeras y resto de personal de la Clínica Universidad de Navarra, una vez más, por llevarme en volandas y cuidarme estos días, como a mi gente, la de siempre, ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo y que me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amor. En una familia incondicional, en una mano que te sujeta fuerte mientras te toca los acordes de guitarra de tu canción preferida para dormirte, una voz que te lee el periódico cada mañana, unos brazos firmes que te sostienen para ponerte en pie de nuevo y dar paseos en círculo por los pasillos del hospital.», escribió la periodista.