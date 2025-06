Jeff Bezos y Lauren Sánchez ya se encuentran en Venecia para celebrar su esperada boda. A pesar de las críticas por este enlace de grandes dimensiones en un escenario en el que el turismo y la excesiva presencia de visitantes se está convirtiendo en un problema para conservar en buen estado la ciudad, Sánchez y Bezos han derrochado sonrisas en las primeras imágenes de la pareja en Venecia.

El magnate y su prometida han sido captados por los fotógrafos tras su llegada a la ciudad, justo antes de subir a una embarcación que les ha llevado a uno de los escenario en los que va a tener lugar la celebración. Bezos vestido con un traje de color oscuro y una camiseta blanca, mientras que Sánchez llevaba un espectacular vestido con escote asimétrico con un estampado en blanco y negro. Un modelo que estilizaba aún más su espectacular figura. La pareja ha saludado a la prensa desde lejos y se ha mostrado muy sonriente.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. (Foto: Gtres)

Una boda multitudinaria y polémica

Se espera que hasta Venecia se trasladen numerosos rostros conocidos del panorama internacional que van a acompañar a la pareja en su enlace. Una boda que va a durar un total de tres días y en la que no se ha escatimado en gastos. Se dice que el coste de las celebraciones podría superar los 20 millones de euros.

El magnate y su prometida se alojan en el hotel Aman Venice, considerado de siete estrellas y cuyos precios por noche parte de 4000 euros. Bezos ha reservado el edificio completo, lo que ha obligado a reubicar a otros huéspedes que tenían reserva. Así lo han confirmado desde el portal Page Six, donde aseguran que el resto de clientes fueron expulsados cuando Bezos quiso alquilar el hotel entero. No obstante, además de trasladarlos a otros hoteles, se les ha ofrecido un día más de estancia y otras mejoras. A pesar de esto, no deja de ser algo que ha generado incomodidad en los clientes.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. (Foto: Gtres)

Entre los invitados se encuentran figuras como Shakira, Elton John, Mick Jagger, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio o Ivanka Trump. Hasta 200 celebridades estarán en la ciudad de los canales para este impresionante festejo. De hecho, Elton John y Lady Gaga ofrecerán actuaciones durante las celebraciones.

No hay muchos detalles sobre las celebraciones, de hecho, la pareja ha apostado por mantener el secretismo para evitar filtraciones. Es más, algunos medios aseguran que se ha cambiado el lugar de la celebración principal por cuestiones de seguridad.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. (Foto: Gtres)

En principio se había hablado de la Escuola Grande de la Misericordia como escenario del enlace, pero todo apunta a que se ha traslado al Arsenale, el lugar en el acoge, año tras año, las Bienales de Arte y Arquitectura.

Aunque los novios se han mostrado muy sonrientes a su llegada a Venecia, lo cierto es que esta boda está marcada por una fuerte polémica debido a las protestas y quejas de los residentes, que no están de acuerdo con cómo se ha organizado el evento por la privatización de espacios públicos y la presión sobre la ciudad.