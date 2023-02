Nueva polémica en los Premios Goya. Después de los comentarios sobre el cuerpo de Berta Vázquez y tras las palabras muy criticadas en la red de Telmo Irureta, ha sido Ana Fernández quien ha querido abrir un nuevo debate en las redes sociales sobre la gestión de los galardones de cine más importantes de nuestro país.

Al parecer, uno de los temas más comentados fue la falta de muchos rostros conocidos de la industria en la alfombra roja, que en este caso fue azul. Y la actriz de Los protegidos ha querido dar una explicación y plasmar su idea de forma pública, ya que este año no pudo desfilar por la red carpet junto a sus compañeros de profesión. «El tema ‘Quién pasa por la alfombra azul’, la prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices, es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún», ha comenzado explicando a sus seguidores.

Según ha informado la intérprete de Las chicas del cable, hay que ser académico -es decir, pagar la cuota- para poder desfilar por la alfombra, aunque algunos rostros conocidos fueran académicos y también se les negase el derecho a posar. «Todo esto a una semana de la fecha, por lo que los estilismos, los vestidos de los diseñadores que han confeccionado con tanto mimo, los billetes de ave, la noche de hotel…ya estaban listos. Así que había que tirar para adelante. Esta es la respuesta a todos los que habéis preguntado porque no existen nuestras fotografías en la alfombra», ha explicado.

Y es que, no se trata solo de una cuestión de photocall o de estilismo, sino también de reconocimiento. «Los Losers entrando por la parte de atrás, sin ser visto, eso sí, directos a las salas del backstage de distintas marcas (que ellas no tienen la culpa, bastante hacen) como borreguitos con una sensación de ridiculez», ha continuado confesando. Y es que, en estos últimos años, son muchas las influencers que han cogido más peso en los Goya que las propias actrices, siendo estos galardones el perfecto escaparate de su fama.

«Qué pena que por el griterío que hay montado no se pueda ni oír la gala en las dos pantallas que hay puestas, ni el discurso de agradecimiento de los compañeros premiados. ¿Para qué narices estamos aquí?», se ha cuestionado la madrileña, que escogió para la ocasión un diseño de Vicky Martín Berrocal en color azul. «Ni nos dejan hacer alfombra roja porque no les sale de ahí, nos dan durante las cuatro horas previas bien de refrigerio para tenernos animados y haciendo vídeos y fotos con las pertinentes hashtags y, cuando empieza, como es lógico, el 90% no hace ni caso a los premios», ha sentenciado. Una bomba hacia los Goya que ha terminado con una felicitación a todos sus compañeros premiados y reflexionando sobre reírse de la vida. Bravo.