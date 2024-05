Ana Botella, destacada figura política y ex alcaldesa de Madrid, ha hecho acto de presencia, en la tarde de este jueves, en la plaza de toros de Las Ventas de la capital, donde después de celebrar el día del patrón, Isidro Labrador, ha continuado el sexto festejo taurino por la Feria de San Isidro, con un encierro de la categoría de la divisa madrileña de Victoriano del Río y Toros de Cortés. Allí, Botella ha aprovechado para expresar su opinión sobre la reciente unión matrimonial de José Luis Martínez-Almeida, quien se dejó ver en el mismo lugar el día anterior, en compañía de, precisamente, Teresa Urquijo.

Preguntada directamente sobre su percepción del alcalde de Madrid tras pronunciar el Sí, quiero, la esposa de José María Aznar ha respondido de manera contundente: «Está feliz». Una afirmación muy acorde a las últimas imágenes en el citado coso, que han trascendido de la pareja. Pese a que el recién estrenado matrimonio intenta mantenerse en un segundo plano mediático en cada una de sus apariciones, y hacer gala, por ende, de su hermetismo, sobre todo a la hora de tener muestras de cariño en público, recientemente ha sido fotografiado entrelanzando sus manos y dedicándose varias miradas de afecto.

Ana Botella, en Madrid. (Foto: Gtres)

Ana Botella mantiene una estrecha relación con José Luis Martínez-Almeida. De hecho, la madrileña fue una de las asistentes destacadas a la boda del año, que tuvo lugar, el pasado día 6 de abril, a caballo entre la iglesia de San Francisco de Borja y la finca El Canto de la Cruz, propiedad de Íñigo Moreno de Arteaga y Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, los abuelos de la novia; junto a un sinín de rostros conocidos tales como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el Rey Juan Carlos I, o el presidente del Grupo ACS y del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez.

Ana Botella evita pronunciarse sobre la boda de su hijo

Fue a principios del pasado mes de abril cuando LOOK se hizo eco, en exclusiva, de los planes de boda de Alonso María Aznar, el menor de los tres hijos del matrimonio formado por José María Aznar, ex presidente del Gobierno, y Ana Botella; y Renata Collado. No obstante, no fue hasta varios días después cuando la información fue confirmada, públicamente, por la madre del novio. «Es verdad, se casa. Se casan en México», confesó. Una predisposición que la ex política no ha mostrado hoy en Las Ventas. Ana Botella no ha querido pronunciarse al respecto de la celebración, ni siquiera sobre el estilismo que planea lucir para tal día.

La pareja contraerá matrimonio a principios del próximo mes de diciembre en Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán. Hasta allí, se espera que se desplacen numerosos rostros conocidos de la política, la economía y la sociedad española, como la cúpula del Partido Popular (PP) o los popes de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, que preside el ex presidente del Gobierno, entre otros.

Ana Botella, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La celebración de este matrimonio se producirá después de tres años de relación entre los futuros marido y mujer, pues fue en 2021 cuando se conoció que Alonso, empresario al frente de la inversora Zala Inversiones FP, había comenzado un romance con la fotoperiodista y activista medioambiental mexicana. Asimismo, este enlace supondrá que José María Aznar y Ana Botella hayan casado a sus tres hijos.