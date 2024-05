Isabel Díaz Ayuso clona su look en la boda de Almeida con un nuevo vestido de Vicky Martín Berrocal

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto hacer gala de su particular elegancia durante el acto de entrega de las Medallas de San Isidro, con motivo de la celebración de las fiestas de San Isidro, patrón de la ciudad. Durante la ceremonia en la que imponen estas distinciones honoríficas, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha deslumbrado sobre el resto de asistentes gracias a su elección de estilo en pleno desplome de temperaturas de esta atípica primera. Aunque en un primer golpe de vista, parecía que Ayuso reciclaba uno de sus looks más comentados, lo cierto es que Díaz Ayuso se ha decantado por estrenar un diseño de su marca fetiche por excelencia.

Se trata del modelo Yilma Frambuesa de Victoria. Un vestido asimétrico en satén con corte en la cintura y falda midi pareo anudado en el costado, que se encuentra disponible en la web de la marca por un precio de 110 euros y que los propios responsables de la casa de modas de Vicky Martín Berrocal aseguran es el «modelo que acompañará a sus clientas en todos sus eventos de primavera». Como particularidad del atuendo destacar el detalle del cuello fluido dejando a la vista uno de los hombros de la presidenta como sucedió en el estilismo que escogió para acudir al mediático enlace del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo.

Isabel Díaz Ayuso en la entrega de las medallas de honor en San Isidro. (Foto: Gtres)

Junto con esta coincidencia en el escote, en aquella ocasión también se decantó por el mismo color y la misma silueta con el vestido Yakoov. Un vestido de satén inspirado en el mes de abril, con magnas murciélago, corte en la cintura con largo midi y pareo anudado en el costado. Para este evento, la presidenta redondeo el look con un bolso de mano en color negro también de Victoria, salones a tono y un tocado con rejilla plumeti que confirió el toque sofisticado al atuendo.

Isabel Díaz Ayuso en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. (Foto: Gtres)

Aunque el armario de Isabel Díaz Ayuso es muy diverso en su apuesta por la Marca España, lo cierto es que con esta última aparición en un acto institucional, ha dejado claro que para las ocasiones importantes la visión de Vicky Martín Berrocal es la apuesta con la que nunca falla y cada vez son más los momentos en los que elige Victoria para dar en el clavo. Tanto es así que más allá de la conexión entre creadora y clienta, la relación entre ambas ha pasado al estatus de amistad tanto es así que en el debut de Martín Berrocal con su exitoso podcast A solas con… , contó con la presencia de Díaz Ayuso hablando de «mujer a mujer».

En aquel encuentro, la exmujer de Manuel Díaz El Cordobés, recordó con emoción el aquel encuentro con la presidenta: «Para mí fue un regalo cuando me llamaron para vestirte para la investidura y dije: ‘Creo que es de las grandes cosas que me han pasado en estos 18 años de profesión’. Es así, no es más. Eres la leche». Una admiración que ha crecido a lo largo de los años de manera recíproca.