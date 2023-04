¿Amistad o algo más? La misteriosa compañía de Carmen Lomana que ha hecho saltar las alarmas

Como uno de los rostros más conocidos del panorama nacional, podría decirse que Carmen Lomana no se pierde ni un evento dentro de nuestras fronteras. Es por ello que, durante esta misma tarde se ha desplazado hasta el estadio Cívitas Metropolitano para estar presente en la premiere de Pollos sin Cabeza, una nueva serie de comedia de HBO Max que promete dar mucho de qué hablar a partir del próximo viernes, 28 de abril, que será cuando tenga lugar su estreno.

Sin embargo, lo que nadie podía llegar a imaginar es que la empresaria reaparecería en el evento en cuestión, aunque no lo haría sola, sino en compañía de un misterioso hombre de complexión atlética llamado Samuel y hasta ahora desconocido para los medios de comunicación. Una persona con quien la que fuera esposa de Guillermo Capdevila ha gozado de una gran complicidad, dejando entrever que podría tratarse de algo más que de un mero amigo. Y es que, cuando los periodistas se han acercado a ella para preguntarle acerca de la cita, ella ha hecho a su acompañante un gesto para que se acercara a la zona de las cámaras: «No la puedo dejar sola, somos amigos de toda la vida», decía el protagonista, mientras que ella se cuestionaba ese último dato, ligeramente sonrojada: «¿De toda la vida? Ya lo dice él todo…», señalaba, dejando entrever que ha pasado poco tiempo desde que cruzaron miradas por primera vez, aunque ya llamó la atención de Carmen por su cuerpo atlético: «Está cachas», aseguraba, mientras que ella admite que «nunca ha pisado el gimnasio».

Cuando los reporteros han preguntado a Lomana sobre si realmente está ilusionada, ella ha aclarado que «no hace falta ir al gimnasio» para ligarse a chicos como el que tenía al lado: «Me ha ligado él a mí», confesaba, optando después por poner fin a la broma y asegurar que son únicamente «amigos», aunque no estaba dispuesta a señalar si lo son con derecho a roce o no: «Aunque fuera mi amante bandido no lo iba a contar», zanjaba.

De esta manera, Carmen ha dejado en el aire la idea sobre si su corazón está ocupado o, por el contrario, sigue estando libre. Lo que sí está claro es que ahora todas las miradas se han posado sobre Samuel, ya que podría haber sido el hombre que habría devuelto la ilusión a Lomana después de muchos años sin saberse nada acerca de su vida sentimental, guardando esta faceta en la más absoluta hermeticidad pese a ser una de las celebrities más destacadas de España tanto en redes sociales como en platós como el de Y ahora Sonsoles, programa en el colaboraba hasta que tuvo un fuerte encontronazo con Sonsoles Ónega por el que prefería abandonar el plató y hacer apariciones esporádicas en eventos como este último, en los cuales cobra una gran parte de protagonismo.