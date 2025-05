Amelia Bono ha publicado en su perfil oficial un comunicado después de las especulaciones que varios medios de comunicación han recogido sobre una fotografía que ella misma publicó en sus redes durante unas vacaciones en Mauricio.

Una imagen en la que la hija de José Bono posaba frente al espejo en traje de baño y pantalones de encaje, en la habitación del hotel, en la que se apreciaba cierto desorden y en la que varios de sus seguidores se fijaron en un objeto en el suelo que tenía la apariencia de un profiláctico.

Amelia Bono en su perfil oficial. (Foto: redes sociales)

En un primer momento, ante los comentarios, la influencer prefirió dar carpetazo a la cuestión y no entrar en polémicas. «Madre mía, lo que me queda por leer. Nunca dejáis de sorprenderme. En fin. Que tengáis un buen día. Me he dado cuenta de que es mejor no contestar», escribió en las historias de su cuenta de Instagram, sin dar más detalles al respecto.

Sin embargo, debido a la repercusión mediática y a la insistencia en las especulaciones, la ex de Manuel Martos ha decidido emitir un comunicado, que también ha compartido a través de su perfil. Un mensaje en el que ha pedido respeto por su intimidad y ha advertido que tiene la intención de tomar medidas legales si las difamaciones continúan.

«Siento mucha impotencia y una rabia tremenda. No puedo entender cómo se puede hablar tan a la ligera y decir cualquier cosa sin conocimiento de causa. Y sobre todo, sin tener en cuenta la repercusión y cómo puede afectar a 4 niños. Esto sin duda es lo más importante y lo más grave. Me parece lamentable. ¿De verdad pensáis que voy a postear o dejar en mi cuenta una foto si eso fuera lo que muchos pensáis? Ya está bien. No tengo que justificar nada, pero por favor. Lo que para muchos puede ser divertido, para una familia puede ser algo que hace mucho daño. Y, de hecho, ya lo habéis conseguido», ha escrito la hija de José Bono.

Comunicado de Amelia Bono. (Foto: Redes sociales)

Amelia Bono se ha mostrado muy crítica no solamente con sus seguidores, sino también con los medios que se han hecho eco de la imagen y han alimentado las especulaciones. «Medios de comunicación (deberíais reflexionar sobre vuestra profesionalidad) y personas también con sus comentarios. Ojalá sintáis mucha vergüenza. Es lo que os merecéis», ha dicho la influencer, que ha pedido que se termine ya con cualquier especulación, porque hacen mucho daño. «Por favor, pido que acabéis con esto. La «broma» ha llegado muy lejos. Y ha hecho mucho daño. Sentíos orgullosos. Gracias también por los mensajes de cariño y de apoyo, que son muchos. Tomaré medidas legales si hace falta», ha sentenciado.

Además de Amelia, también su ex marido y padre de sus hijos, Manuel Martos, ha compartido el comunicado en sus redes sociales, en un gesto de apoyo a la influencer en medio de esta polémica. A pesar de su separación, la pareja mantiene muy buena relación.