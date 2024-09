La reacción de Amber Heard ante la inminente entrevista de Johnny Depp en España

El año 2022 estuvo marcado, entre otras cosas, por el mediático juicio protagonizado por Johnny Depp y Amber Heard, quienes fueron en el pasado una de las parejas más aclamadas del panorama hollywoodiense. Finalmente, el juzgado de Fairfax -Virginia- sentenció a la actriz por difamación contra el intérprete, acusado de malos tratos. Dicha resolución la pudo escuchar en persona Amber, que sí se personó en los tribunales vestida completamente de negro, mientras Depp no asistió por motivos laborales y justificados.

Johnny Deep viaja a España

Tras conocer la resolución judicial, Amber Heard puso tierra de por medio. Actualmente, está instalada en Madrid, ciudad en la que vive junto a su hija. Pese a que ha dejado este delicado episodio de su vida atrás, lo cierto es que este asunto la vuelve a colocar en la primera plana mediática. ¿El motivo? La inminente entrevista que el protagonista de Piratas del Caribe realizará este 23 de septiembre en El Hormiguero.

Amber Heard paseando por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La intérprete ha sido captada por las cámaras de Gtres en actitud relajada mientras daba un paseo por la capital. Después de confesar lo bien que se lo ha pasado este verano y que ya ha retomado la rutina, se ha pronunciado sobre el debut de su ex en el espacio de Pablo Motos. Y es que cabe destacar que es la primera vez que concede una entrevista al citado espacio de Atresmedia.

Amber Heard sonriendo junto a su hija. (Foto: Gtres)

«Mira, estoy viviendo aquí en Madrid que me encanta. Me encanta España y tengo mucha suerte de poder estar aquí y de mi pasado no necesito volver a pensar ni a hablar porque estoy viviendo feliz y tranquila», ha asegurado sin querer entrar en más detalles al respecto.

De esta manera, Amber y Johnny estarán en el mismo país después de la guerra mediática que vivieron hace ya más de dos años. De hecho, estarán a tan solo siete kilómetros de distancia porque Heard vive en un exclusivo barrio de Madrid, concretamente en la zona de Puerta de Hierro y el plató del formato se ubica en la calle Alcalá 518.

Una zona exclusiva

La actriz ha escogido una zona tranquila en la que también viven personalidades muy reconocidas de la jet set española como Isabel Preysler, Xavi Alonso, los hijos de Aznar o Paulina Rubio, entre otros. En su caso, Amber Heard reside en un chalet de unos 200 metros cuadrados, cuyo valor ronda en torno a 1.680.000 euros, tal y como aseguraron desde Socialité.

Johnny Deep en el Festival de Cannes de 2023. (Foto: Gtres)

Johnny Depp en España

Johnny Depp ha estado alejado de la industria del cine varios años. Sin embargo, está de vuelta gracias a un nuevo proyecto audiovisual. Se encuentra en plena promoción de una nueva ficción titulada Modi, Three Days on the Wing of Madnes, un biopic sobre el artista italiano Amedeo Modigliani.