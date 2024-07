Amber Heard se entera por LOOK del atentado a Donald Trump

Cuando Amber Heard perdió el polémico juicio por el que se enfrentó a Johnny Depp la actriz hizo borrón y cuenta nueva. Tras unos meses de absoluta exposición mediática en los que, sesión a sesión, se fueron haciendo públicos detalles de su turbulenta relación con el muso de Tim Burton, Heard sorprendió en la primavera de 2023 instalándose en España junto a su hija.

En nuestro país, la estrella de Hollywood tiene una vida de lo más tranquila y asentada junto a su niña, y tal y como ha podido comprobar LOOK en exclusiva, vive con distancia la actualidad de Estados Unidos, hasta el punto de enterarse gracias a nosotros del intento de asesinato que ha sufrido Donald Trump. Tal y como se puede ver y oír en las imágenes, la relación de Amber con la prensa nacional es de lo más cercana y cordial. Cada vez más adaptada al castellano, la artista se queda impresionada al conocer la noticia. «¿Cómo?, ¡No me digas!», acierta a decir la actriz.

Amber Heard en Madrid (Foto: Gtres)

«Que alguien dispare contra una persona, no me importa quien sea, me parece algo horrible. Es horrible, horroroso, no me lo puedo creer…» continúa Amber, que reconoce que la situación de su país natal no es la más favorable. «Lo qué está pasando en mi país ahora mismo… es increíble me da mucha tristeza, aunque ahora no esté, me pone muy triste todo lo que está pasando en mi país».

La consternación de Amber Heard ante lo sucedido tiene relación con los valores de la actriz, pero no con su ideología. En 2017 la artista se unió a otros famosos estadounidenses en un vídeo que criticaba, en clave de humor, al magnate y presidente norteamericano. la ex de Johnny Depp ha dejado claro en más de una ocasión que no siente una especial simpatía por el marido de Melania Trump, algo que parece mutuo ya que durante el tiempo que duró su enfrentamiento legal con el protagonista de ‘Eduardo Manostijeras’, Donald Trump Jr. se mostró de lo más duro con la norteamericana. «Quizás la parte más reveladora del juicio de Amber Turd es que ni un solo hombre parece haber salido en su defensa para decir que es genial», tuiteó el hijo del actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América.

Un ataque escrito en la entonces conocida como Twitter que enlaza, de otra manera, a Heard con Trump. La modelo fue, tras romper con Depp, pareja durante unos meses de Elon Musk. El hombre que convirtió Twitter en X y que hace solo unas horas ha anunciado que donará 45 millones de dólares para respaldar la campaña de Trump de cara a volver a habitar la Casa Blanca. Aunque el empresario y dueño de Tesla reveló en una entrevista que los 18 meses que duró su romance fueron tóxicos y salvajes, parece que la cordialidad reina entre ellos.