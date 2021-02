Johnny Depp no está atravesando su mejor momento. Tanto a nivel profesional como personal, la vida del actor ha dado un vuelco de lo más inesperado. Actualmente se encuentra en plena batalla judicial contra su exmujer, Amber Heard. Pese a que la pareja se divorció en términos amistosos, en 2018, la actriz aseguró a ‘The Washington Post’ que había sufrido malos tratos. Ante tales acusaciones el intérprete de ‘Piratas del Caribe’, emprendió acciones legales, comenzando una disputa que llega hasta ahora y que aún no ha finalizado. De hecho, debido a este escándalo, Deep ha visto cómo muchas superproducciones han tomado la decisión de prescindir de sus personajes, como es el caso de ‘Animales Fantásticos’.

Debido a su situación ha decidido poner en venta una de las propiedades más impresionantes de su patrimonio. Hace varios años, el actor compró un majestuoso publo ubicado en la Provenza francesa, cercana a la ciudad de Saint-Tropez. Durante algún tiempo, convivió en aquel idílico lugar que parece sacado de un cuento con su exmujer, Vanessa Paradis y sus hijos.

«Francia me ha dado todo. Una maravillosa familia y un equilibrio que echaba en falta inmensamente. ¿Sabes lo que hago ahí? ¡Absolutamente nada! A veces no salgo de la propiedad durante tres meses. Cuando me despierto, me voy al jardín, veo si las verduras han crecido bien, si algunas flores comienzan a florecer… Nunca suena el teléfono. Los niños son el único tema de conversación, toda gira en torno a ellos. ¿Los vamos a sacar a pasear? ¿Comemos con ellos en casa o vamos de picnic? Estos son los problemas que se nos plantean”, dijo en una entrevista con VSD.

La aldea cuenta con 17 hectáreas y 12 edificios, entre los que hay dos piscinas, una bodega, una iglesia, un restaurante, un gimnasio y hasta una pista de patinaje. Afortunadamente para Johnny Depp, ya ha sido comprada por 45 millones de euros, aunque se desconoce de quién es la identidad de la persona que ha adquirido este lujoso lugar.

El parque acuático de Celine Dion

Celine Dion no quiso dejar pasar la oportunidad de tener su propio parque acuático. La cantante decidió en 2010 construir en el interior de su residencia de Florida un lugar para disfrutar en el agua con impresionantes toboganes, todos ellos pintados de blanco. Además, la zona recreativa, también cuenta con una lujosa cabaña en un árbol. Sin duda, el sueño de cualquier niño.

La vivienda que fue comprada en 2005 por más de 10 millones de euros, está situada en uno de los enclaves más exclusivos y caros del mundo. El parque acuático está construido sobre un terreno de 3,5 kilómetros.

Además, cuenta con vistas directas a la playa, un enorme jardín repleto de hamacas y palmeras. Una zona perfecta tanto para el disfrute como para el descanso, ya que alrededor no tiene apenas vecinos. Sin embargo, cuando su marido, René Angelil falleció en 2016, terminó vendiendo la propiedad por 31 millones de euros.

La isla de Shakira

Shakira es otro de los rostros VIP que cuenta con un alto poder adquisistivo gracias al trabajo realizado durante toda su trayectoria profesional. La intérprete de ‘Waka Waka’ compró una isla nada más y nada menos que en las Bahamas, para convertirse en toda una empresaria del sector turístico.

Más de 550 hectáreas tiene el enclave que adquirió la artista, pero no lo hizo sola porque lo hizo junto al cantante de Pink Floyd, Roger Waters. Bonds Cay, así es el nombre del lugar que se encuentra en pleno paraíso, donde las aguas cristalinas y turquesas son las grandes protagonistas junto a la exótica vegetación.