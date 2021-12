La princesa Amalia ha cumplido hoy 18 años y, como era de esperar, la Casa Real ha distribuido una serie de retratos oficiales con motivo de esta especial fecha. Unas imágenes en las que la hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo aparece en una de las salas del Palacio de Huis Ten Bosch inmortalizada por el prestigioso retratista holandés Frank Ruiter, cuyas fotografías se caracterizan por los contrastes de iluminación. Amalia posa para el objetivo del artista vestida de manera sencilla, con dos diseños de corte lady, uno de Max Mara en rojo y otro estampado de la marca holandesa LaDress, sin grandes joyas ni tiaras, en una clara muestra de su sencillez.

La Princesa ha elegido para este primer posado en su mayoría de edad el Salón de Orange, una sala del Palacio de Huis Ten Bosch que tiene las paredes cubiertas por obras de pintores de la Edad de Oro. Curiosamente, el salón fue encargado por la princesa Amalia van Oranje-van Solms en el siglo XVII por amor a su esposo, a lo que hay que sumar que la abuela de la Princesa, Beatriz de Holanda, siempre solía contarle a la heredera historias relacionadas con este recinto cuando era una niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

Más allá de estos retratos oficiales y de su debut mañana como miembro del Consejo de Estado, no hay previstos actos relacionados con el cumpleaños de la Princesa. Y es que la situación actual no acompaña. De hecho, la hermana mediana de Amalia, Alexia, se encuentra en Gales estudiando y todavía no ha terminado las clases, a lo que hay que añadir que su abuela, la princesa Beatriz, acaba de dar positivo en coronavirus tras su reciente viaje a Curaçao.

Según confirmaba recientemente a este digital el especialista en Casa Real de Holanda y autor de una biografía sobre Máxima, Rick Evers, “Amalia no podrá celebrar su cumpleaños como quisisera, ya que hay restricciones sobre reuniones”. Sin embargo, la Princesa ya se está preparando para afrontar esta nueva etapa.

Esta misma mañana, poco después de que la Casa Real distribuyera las imágenes oficiales de la heredera, las cámaras de algunos reporteros captaban a la joven a las puertas de su residencia, vestida de manera casual, con unos leggins, deportivas blancas y una americana. La Princesa iba acompañada de su madre, la reina Máxima, en una imagen poco habitual, ya que no solemos ver a la argentina al volante de su propio coche. Según apuntan algunos medios, parece que la familia iba a disfrutar de una pequeña celebración en este día tan especial, aunque no han trascendido más detalles al respecto.

Mañana es un día importante para Amalia. A pesar de que la Princesa se encuentra disfrutando de un año sabático y que ha renunciado a su asignación oficial, se va a incorporar al Consejo de Estado. De momento no se sabe cuándo Amalia iniciará su actividad institucional, aunque todo apunta a que habrá que esperar aún a que finalice sus estudios.