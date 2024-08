Álvaro Muñoz Escassi, pillado en Colombia en compañía de una mujer

Han pasado ya varias semanas desde que María José Suárez anunció a través de su perfil de Instagram que su historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi llegó a su fin. Una polémica ruptura que, sin duda, los ha colocado en la primera plana mediática, sobre todo, después de que salieran a la luz unas imágenes del jinete en actitud cariñosa con Hiba Abouk.

Ahora, de nuevo, se relaciona a Escassi con una mujer, y es que ha puesto tierra de por medio alejándose así de la polémica sentimental que está atravesando.

Álvaro Muñoz Escassi, en Colombia

Álvaro Muñoz Escassi ha puesto rumbo a Cartagena de Indias, Colombia, en compañía de una amiga, lo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre un nuevo posible romance.

Álvaro Muñoz Escassi, haciendo la compra. (Foto: Gtres)

Ha sido TardeAR el que ha emitido unas imágenes de Álvaro Muñoz Escassi, en las que aparece con polo verde, pantalón blanco y sus habituales gafas de ver. En el vídeo publicado por el citado espacio de Telecinco se puede observar cómo conversa con una chica vestida con un vestido negro. Entre ambos la complicidad era más que evidente mientras disfrutaban de un ambiente relajado y viendo un atardecer, ajenos a los fotógrafos que captaron la escena. Una testigo que ha podido hablar con el mencionado formato ha asegurado que «estaban tan normal».

Alvaro Muñoz Escassi, en Cádiz. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Marisa Martín Blázquez revelaba algunos detalles más. La colaboradora explican que ambos hablaban de manera «cómplice», pero en un momento dado, el jinete se dio cuenta de que le habían reconocido: «Lo intentó evitar». Estuvieron en El café del mar, conocido por sus espectaculares puestas de sol. «Había ido allí acompañado de esta misteriosa mujer con la que le vemos y que no sabemos qué tipo de relación tienen», añadió.



Pistas en la Red

A través de su perfil de Instagram, Escassi ha compartido en las últimas horas un storie de un atardecer. Sin embargo, en el breve clip que tan sólo dura unos segundos, no se aprecia la presencia de nadie más.

Storie de Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Redes sociales)

Mientras Álvaro Muñoz continúa con su particular hoja de ruta durante la temporada estival, Hiba Abouk se ha relajado unos días en Ibiza, tal y como ha dejado patente a través de las redes sociales.

Dos versiones contradictorias

Mientras Álvaro Muñoz Escassi se pronunció en directo en Vamos a ver sobre su presunta relación con Hiba Abouk, ésta desmintió cualquier vínculo sentimental. «No estamos haciendo mal a nadie», dijo Escassi desde su retiro vacacional en Tarifa. Poco después, la actriz se pronunció. «No hay nada. No hay nada que confirmar ni que desmentir. Siento que estéis con el calor que hace aquí, siguiéndome (…) Entiendo vuestro trabajo, pero entenderme a mí también. No hay nada más», expresó.